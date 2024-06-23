涉褻瀆古蘭經！遊客遭百名巴基斯坦村民從警局拖出　亂棒打死焚屍

▲一名遊客在巴基斯坦旅遊時，因涉嫌褻瀆《古蘭經》被帶到警局管束，後被數百名當地村民強行闖入警局，將遊客拖出來亂棒打死，並縱火焚屍。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

巴基斯坦開伯爾普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）6月20日傳出一起恐怖群眾暴力事件。一名遊客在當地旅遊時，因涉嫌褻瀆《古蘭經》被帶到警局管束，沒想到當地村民得知後，竟聚集數百人強行闖入警局，將遊客拖出來亂棒打死，並縱火焚燒他的屍體，周邊群眾甚至為這群暴徒歡呼，場面怵目驚心。

據《太陽報》報導，這名受害男性名叫莫罕默德伊斯梅爾（Mohammad Ismail），當時他住在開伯爾普赫圖赫瓦省的馬迪揚鎮（Madyan）的一家酒店，當地人指控他褻瀆了伊斯蘭教的經典《古蘭經》而對他發起攻擊。

當地警方雖然將他帶往警局管束，但憤怒的群眾不斷聚集並且追趕他們，隨後更有上百名暴徒衝進警局，搶走了伊斯梅爾，並且將他用棍棒亂棒打死，並且將他的屍體棄置在馬路上焚燒。當伊斯梅爾的屍體被點燃時，四周還有上百名群眾為此歡呼雀躍，場面駭人。

▲這場暴動並沒有在伊斯梅爾死後立刻平息，暴徒們事後放火燒毀了警局與一部警車。（圖／達志／美聯社）



目前，當地警務部門當局已部屬大量警力以控制局勢，並對涉案的上百位民眾展開調查。

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