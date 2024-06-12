電競結合街舞潮流！AORUS激勵年輕人勇敢追夢　為狂熱啟動神技時刻

消費中心／綜合報導

給人酷炫、帥氣印象的霹靂舞、滑板，是年輕族群對自我表達的一種態度，過往被視為街頭次文化，如今已躍升至主流舞台，不僅形成一股潮流，更被正式列入奧運競技項目。無所畏懼地專注於自己的興趣與才能，在喜愛的事物上盡情發揮長才，年輕人表現其高度技巧性和藝術價值，逐漸獲得更多的社會認同和尊重，為這些運動帶來極大轉變，同樣曾經是非主流的街舞與電競，愛好者的熱情從熟悉高度技術活，到後來玩出極致的帥，越來越多人看見他們的魅力。

街舞與電競，兩個看似八竿子打不著的運動，卻有著最大的共通點，愛好者身上都有一種執著與狂熱！無論是在熱血舞台上跳出充滿節奏感的炫目舞姿，還是在螢幕前投入高度專注力及快速反應能力，他們都在用自己的方式，追求每一次的最佳狀態，展現無限的可能性和創造力。鼓勵更多人勇敢追尋自己的夢想，電腦領導品牌技嘉科技旗下頂級電競品牌AORUS，與時下最受年輕人喜愛的街舞文化結合，邀請了四位不同年紀，在各自舞蹈領域發光發熱的品牌宣傳大使來發聲助陣，「只要堅持，任何夢想都有可能實現！」同時傳遞出熱情、創新和奮力不懈追求目標與夢想的品牌精神。

此次跨界合作的4位品牌宣傳大使，包括年僅9歲就拿下多座霹靂舞世界冠軍的最強兒童－林李納NANA、為達成夢想勤練舞蹈但學習不鬆懈的「最正小羅莉」－蔡佳彤Anita、14歲曾到韓國當練習生，現為華研國際旗下女團「babyMINT」主力－粼粼Linlin以及從高中開始接觸街舞即使成為台大高材生也不放棄跳舞，現為專職舞蹈老師－淋雨Ranny。他們在追逐夢想的過程中，勇敢挑戰與同年齡層不同的道路，即使遭遇質疑或阻撓卻仍不放棄，到最後達到一番成就。

所有的開始都起源於興趣，僅管途中遭遇困難，也努力克服，通過不懈的練習、成長進步，直到進入專業領域後依然持續精進。他們的經歷正好也詮釋了許多熱愛遊戲的電競玩家心聲，從一開始不被看好，被認為只是愛玩不努力，最後卻能闖出一片天，創造自己的成就，甚至加入戰隊並取得優異成績。電競與街舞過去是大家眼中「愛玩」與「不乖」的代表，現在卻雙雙站上國際與奧運舞台，對自我提升的渴望以及對夢想的堅持，鼓舞著他們不斷前進，與AORUS品牌精神相呼應，並與年輕一代產生共鳴。

AORUS長期關注年輕族群，這次與潮流文化緊密結合，充分展示了品牌不斷探索新領域、引領潮流的精神，盼能激勵玩家們無畏追夢，以堅定與熱情作為動力，就有可能達到自己的目標，實現非凡的成就。如同AORUS深知玩家對遊戲的狂熱，致力於打造電競的極致娛樂體驗，貼心設計專屬的全方位電競產品，為全球電競愛好者提供兼具高效能與高品質的硬體設備和最佳的使用體驗，贏得了廣大玩家青睞，成為電競領域的佼佼者。

秉持無限創新的精神，AORUS推出包括搭載獨顯、內建AI技術的電競筆電、極佳效能的電競主機板、顯示卡、戰術型螢幕、機械式電競鍵盤、電競滑鼠等，讓每一位玩家都能夠在遊戲中展現自我的無極限，啟動每一個神技時刻，同時積極參與全球電競賽事活動，並緊密連結最受歡迎的遊戲，以堅毅熱情的信念及驚豔的產品持續守護玩家。為了助玩家成就自我的傳奇，即日起至7月15日止祭出回饋，凡於活動期間購買技嘉AORUS指定型號主機板、顯示卡或筆記型電腦，至官網登錄資料，即可獲得AORUS毛帽一頂，數量有限，送完為止。

欲瞭解更多活動資訊，請參考AORUS官方網站：https://www.aorus.com/zh-tw