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36歲女懷雙胞胎卻被狂勸放棄　暖醫出手助產「母子3人均安」

▲她懷雙胞因「這現象」多位醫師勸放棄 暖心醫師幫產檢迎接雙寶。（圖／台中光田醫院提供）

▲莊小姐懷了雙胞，卻因「同卵雙胞胎因共用胎盤」，被多位醫師勸放棄，幸好遇上陳穎中醫師幫產檢，最後平安迎接雙寶誕生。（圖／台中光田醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

一名36歲莊小姐於去年初懷上雙胞胎，夫妻倆原本開心迎接雙寶到來，不料醫師卻認為莊小姐懷的是同卵雙胞胎，因共用胎盤且在同一個羊膜腔內，有可能出現不良影響，莊小姐連續求助多名婦產科醫師，都被勸放棄懷孕，最後莊小姐在懷孕四個月時，由光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中接手莊小姐的產檢及生產，經過醫療團隊的努力，母子三人均安，讓莊小姐的雙胞胎「一個都沒有少」。

陳穎中表示，同卵雙胞胎因共用胎盤，會有較高的機率會出現「雙胞胎輸血症候群」，這意味著雙胞胎因為共用胎盤，或是胎盤靠得太近，以致於胎盤連接胎兒的血管相互流通，而其中一個胎兒會成為供血方，會不斷輸出血液給另一位受血兒，如此會造成供血方的寶寶發育不良、羊水太少而死亡，而受血方的寶寶也會因為羊水過多、血液量大而心臟衰竭，對二個寶寶來說，都是非常危險的，而據統計，因輸血症候群的雙胞胎的死亡率，可高達60%以上。

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▲她懷雙胞因「這現象」多位醫師勸放棄 暖心醫師幫產檢迎接雙寶。（圖／台中光田醫院提供）

▲陳穎中表示，同卵雙胞胎因共用胎盤，會有較高的機率會出現「雙胞胎輸血症候群」。（圖／台中光田醫院提供）

由於危險性高，加上莊小姐在懷孕初期出血次數頻繁，她曾被多名醫師建議放棄懷孕，讓莊小姐感到很挫折，一直到她因懷孕出血被送至光田急診，而認識醫師陳穎中，在了解陳穎中醫師願意與她一起努力保住二位寶寶後，她心中的大石才放下一半。

莊小姐表示陳穎中醫師是她的神隊友，不僅在孕期期間，對她的疑惑有問必答，懷孕初期的各種不適症狀，陳穎中醫師也都能幫她緩解。此外由於這次的懷孕風險高，醫師也像朋友一樣不停鼓勵她，安撫她不安的情緒，希望能盡最大的努力，讓肚中的寶寶們「平安降落」。

陳穎中解釋，他能理解其他婦產科醫師不願接手的原因，因為風險的確很高，因此在過程中也跟莊小姐充分解釋可能的問題，而為了預防「輸血症候群」的產生，莊小姐的產檢由每個月一次，變成二周一次，比其他孕婦多一倍的產檢次數，密切地監控寶寶們的狀態，一旦有狀況，就需立即動手術；而為了寶寶，莊小姐的配合度也超高，幸好產檢的數值一直在正常值內，直至去年10月底終於產下一對健康的男嬰，哥哥1900公克，弟弟2100公克，母子三人均安，讓莊小姐喜極而泣。

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