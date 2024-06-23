基隆七堵鐵道時光故事展　微縮模型復刻百年記憶

▲基隆七堵鐵道時光故事展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆設市百年系列活動正式啟動！基隆市文化局於22日在七堵鐵道紀念公園舉辦「七堵鐵道時光故事展」特展開幕式，由市長謝國樑、文化局長江亭玫、基隆市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉等眾多貴賓為活動正式剪綵，宣布「七堵鐵道時光故事展-穿越百年記憶之旅」特展正式啟動，展期至今年12月22日止。

謝國樑表示，這次展覽活動是我們向七堵鐵道百年歷史致敬的重要里程碑，相信這場活動將激發更多人對基隆歷史及文化的關注和熱愛。今年是基隆設市百年，接下來會有更多百年系列活動，傳承及記錄這座城市的榮光，在這片土地上，每一個故事都值得被傳承，每一段歷史都值得被紀念。

謝國樑也提到，最近成立的七堵區市內兒童樂園遠近馳名，連汐止及桃園的家長都帶孩子前來，遊玩後就可銜接七堵鐵道公園時光故事展，形成親子觀光廊帶，帶動地方發展！



文化局說明，此次展覽邀請微縮模型藝術家徐志綱共同參與，為期半年的展覽，雙月就會更新特展主題，首場以「七堵-基隆」的在地故事作為起點，有室內展區與戶外展區，每週末亦規劃假日市集、不定期街頭藝人表演活動、專人導覽及手作體驗等周邊活動，還有限量版復刻紀念車票與展覽限定帆布袋免費送。