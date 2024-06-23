基隆過港幼兒園廁所翻新　打造幼童友善明亮空間

▲基隆過港幼兒園老舊廁所翻新。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府積極重視學前教育持續改善幼兒園學習環境，近期市立過港幼兒園完成3樓老舊廁所的環境改善工程，融入繪本藝術及空間美學概念，經過全面翻新，成為一個寬敞、明亮且設計精緻的友善廁所，為幼兒們提供更好的如廁體驗，還成為假日社區教保資源中親子活動的熱門打卡景點。



基隆市教育處表示，過去這個廁所的環境陰暗且簡陋，缺乏專為幼兒設計的便器和洗手設施，讓幼兒使用上不太方便。為了改善這一狀況，市府偕同幼兒園積極爭取到教育部充實及改善教學環境經費，並加碼補助支持整體空間改造，使得廁所進行了全面的翻新，提升了美化的品質。





新廁所的設計靈感來自法國知名繪本大師「赫威·託雷」，空間美學運用了色彩繽紛的線條圖案作為裝飾，廁所內的小便器和洗手檯都經過貼心規劃，符合大人和幼兒的使用需求。過港幼兒園簡美秀園長表示，希望透過如廁過程體驗置身於藝術童趣的歡樂空間，讓幼兒上廁所不再只是日常必需，更能培養美感教育、激發創意，並協助情緒梳理，讓這段時光成為身心愉悅、充滿童趣的體驗。



教育處代理處長楊桂杰表示，這次的廁所改造不僅提升了園內幼兒如廁體驗，也讓假日前來參與教保資源中心活動的社區家長與幼兒們共同受益；如此用心改造不僅符合所有年齡層和不同類型的需求，更展現了基隆市政府教育處致力於建構多元友善環境的用心和作為。