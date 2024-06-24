快訊／雨彈升級！12縣市豪大雨特報　最新警戒區曝

▲氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

對流發展旺盛，中央氣象署今(24日)下午2時40分針對12縣市發布豪大雨特報，其中新竹縣山區為豪雨等級，時間持續到晚上，另桃園市、新竹縣也發布大雷雨訊息，低窪區慎防淹水。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

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氣象署表示，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

▲12縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署表示，桃園市、新竹縣大雷雨持續時間至下午3時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署指出，今天太平洋高壓強度會減弱些，各地雖大多為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，西半部、宜蘭、花蓮地區及臺東山區午後易出現短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等天氣現象。

氣象署表示，中部以北午後降雨時間較長，雨勢有可能延續至晚上，另外，花東及恆春半島偶爾有零星短暫陣雨，外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施。

豪雨特報

影響時間：24日下午至24日晚上

＊豪雨：新竹縣山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：24日白天

＊警戒區域：桃園市、新竹縣