花蓮棋牌社變身彩券行　藏職業賭場遭檢舉...警突襲逮14人

▲專案小組夜襲，當場查獲聚賭賭客及賭具、賭金。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里警分局日前接獲民眾檢舉，富里鄉某棋牌社近期變更為公益彩券行，以合法掩護非法方式供來客賭博，專案小組積極蒐證向花蓮地方法院聲請搜索票，19日晚間發現彩券行有賭客出入，時機成熟突襲搜索，當場查獲賭客聚賭，共逮捕負責人及賭客14人，並查扣賭金、積分卡、賭具等證物，依賭博罪嫌移送法辦。

遭查緝之公益彩券行前身為棋牌社，負責人蘇姓、謝姓夫婦因警方不時前往臨檢，異想天開以為變更營業即可規避，而為掩人耳目，入場會先給予2,000元的點數卡供賭客使用，離場每人再繳交1分鐘1塊錢的場地費。

玉里分局成立專案小組蒐證完成後報請花蓮地方檢察署指揮，於19日晚間10時40分持搜索票前往查緝，共查獲賭客及負責人等14名，並查扣賭資新台幣51,290元及相關賭具、50萬籌碼、帳冊及監視器等證物；全案依刑法第266條及第268條賭博罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

玉里分局長黃靖堯表示，將持續掃蕩轄內職業賭場，任何以桌遊、麻將館合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉等方式變相從事賭博行為，絕對嚴加取締，並報請縣政府裁處，相關業者切勿以身試法。