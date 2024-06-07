感受「小女友的體驗」台南老司機愛店慘了　男女半套ing警破門逮人

▲台南市警二分局6日上午持搜索票，在中西區河中街一棟掛名美容材料行的透天大樓，查獲一對男女從事色情按摩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局6日上午持搜索票，在中西區河中街一棟掛名美容材料行的透天大樓進行搜索，查獲一對男女正在進行色情按摩，查扣按摩油、櫃台現金新台幣5千多元等證物，並將該美容館賴姓負責人、黃姓櫃台員工、男客及女按摩師，分別依妨害風化及社維法罪嫌移送法辦。

台南市警二分局日前接獲民眾檢舉並掌握情資，中西區河中街一棟透天大樓掛名美容材料行，卻掛羊頭賣狗肉提供色情按摩服務，並且提供線上貴賓預約，還標榜「小女友的體驗」，絕對值回票價，實際卻暗藏春色從事色情性交易！

市警二分局經數日蒐證，於6日上午10時許，由行政組、督察組及海安所派員前往該美容館附近埋伏查緝，伺機行動，員警見時機成熟，即持搜索票進入該美容館進行搜索，隨即破門於包廂內查獲45歲陳姓男客與38歲林姓女按摩師正在按摩從事半套性交易，陳姓男子面對員警質問，矢口否認，經警方突破心房，調查獲知以一節1900元對價，與女按摩師達成俗稱半套之性交易。全案將該美容館賴姓負責人、黃姓櫃台員工、男客及女按摩師分別依刑法妨害風化罪及社會秩序維護法罪嫌移送法辦。

市警二分局表示，色情性交易等不法行為影響社會善良風俗，更影響住戶居住品質且有礙青少年身心發展，警方將透由各項勤務作為加強掃蕩不法，徹底掃除色情犯罪，以維護社會良善秩序，淨化轄區治安環境。同時也呼籲民眾對居住環境周遭如有可疑人事物情況，都可立即向警察機關通報或撥打110報案，一同來守護環境之安全！