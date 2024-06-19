快訊／孫安佐經紀人毆警！帶回家中搜索突動手　再加妨害公務罪

▲孫安佐以及朱姓經紀人帶火槍至信義區，朱姓經紀人在搜索時又毆打警員罪加一條。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

藝人孫鵬之子孫安佐，在上週持火槍夜闖信義區，其朱姓經紀人日前遭到信義分局約談到案後，1接著於19日被北市刑大、信義分局在北投孫鵬家中逮捕，警方在孫鵬家中查扣火藥、刀械和瓦斯火槍，但朱姓經紀人在警方陪同返回住處搜索時，卻突然情緒失控毆打警員，最後被當場壓制。

警方調查，孫安佐爭議不斷，除了上週與33歲的朱姓經紀人持瓦斯火槍夜闖信義區，在夜店外引起不少議論以及民眾圍觀，事後北市警方高度重視孫安佐與朱姓經紀人的行為。

北市刑大與信義分局，19日發動搜索行動，在當天上午9時許前往北投區孫安佐家中帶人，朱姓經紀人18日因夜宿孫安佐家中，所以同步帶回2人到案，警方上門時，孫安佐父母都在現場，事後由父親孫鵬陪同前往刑大。

警方在孫安佐家裡找到一包粉末，不排除是火藥等物品，另外還找到匕首以及當天夜店曾經被朱姓經紀人拿在手上的瓦斯火槍，目前相關證物還要進一步鑑驗釐清。

據悉，當時孫安佐以及朱姓經紀人都在孫安佐位於北投的家中，事後朱姓經紀人被5名警員帶回大安區住處搜索，但是在家中時卻突然情緒失控，動手毆打在場1名警員。

警方事後也立刻將朱姓經紀人壓制在地，後續被毆打的警員，也對朱姓經紀人提出告訴，訊後除依《槍炮彈藥刀械管制條例》送辦之外，又再加上妨害公務罪嫌。