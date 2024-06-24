今西北雨提早！　恐下到晚上

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天太平洋高壓勢力有稍微減弱的趨勢，午後雷陣雨發生時間可能會較早，且影響範圍有擴大趨勢，雨量也會增多，降雨強度顯著，部分地區雨勢有機會延續到入夜才停止。

歐宗學提醒，大家留意中午到傍晚這段時間的天氣變化，尤其是在山區或溪谷河床遊玩活動時，更要特別注意，在戶外空曠地區聽聞雷聲時，要盡快進入室內躲避。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



歐宗學指出，周二台灣附近太平洋高壓勢力仍然較弱，但環境風向稍轉為東南風，天氣上依然維持多雲到晴、午後雷陣雨，但降雨熱區會比較偏向山區及中北部地區。

歐宗學說，周三、周四高壓勢力逐漸增強，環境風向再轉為偏南風，午後雷陣雨發展影響範圍有縮小趨勢，但山區附近仍然要留意可能有局部較大雨勢影響。

歐宗學分析，周五到周末期間，太平洋高壓勢力又有稍微減弱的趨勢，西南季風的強風區域可能會往台灣靠近，環境風向轉為西南風，有機會帶來水氣增多，迎風面中南部轉為局部短暫陣雨天氣，尤其是早晚時段的沿海地區降雨機率會比較高一點；不過，整體的雨勢還是午後雷陣雨才會比較明顯，各地山區及中部以北、東半部地區都可能受影響。

歐宗學表示，後續展望至下周前半，在西北太平洋都還沒有顯著的熱帶擾動發展趨勢，這種上午高溫、午後有局部雷陣雨的夏季天氣型態，可能還要持續一段時間。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）





