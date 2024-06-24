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今明西北雨最多　「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今天、周二西北雨最多！中央氣象署提醒，今天、周二午後中部以北、各地山區有局部大雨發生機率。

氣象署指出，今天太平洋高壓強度會減弱些，各地雖然大多仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，西半部、宜蘭、花蓮及台東山區午後容易出現短暫雷陣雨，中部以北及其他山區並有局部大雨機率，請留意短延時強降雨及強陣風等天氣現象，而中部以北午後降雨時間較長，雨勢有機會延續至晚上；另外，花東、恆春半島偶爾有零星短暫陣雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署表示，周二太平洋高壓較弱，午後雷陣雨仍明顯，西半部、東北部、東部、東南部山區午後容易出現局部短暫雷陣雨，中部以北及其他山區有局部大雨機率，中部以北降雨時間較長，雨勢有機會延續至晚上；另外，東部、東南部、恆春半島則不定時有零星短暫陣雨。

氣象署說，周三、周四太平洋高壓增強，各地為多雲到晴，午後雷陣雨減少，中部以北、東北部、東部及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨，而東南部、恆春半島則不定時有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周五至周日轉為西南風環境，中南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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今明西北雨最多　「下最大」地區曝
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