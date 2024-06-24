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少女紅血球指數低求醫　竟意外揭露「有隱情」…男友恐關20年

馬來西亞有名16歲未成年少女，近日因發現自己的紅血球指數低，而前往醫院接受治療，豈料經檢查結果卻顯示，她已懷有8個月身孕，警方後於6月21日逮捕少女的20歲無業男友。（示意圖／翻攝pexels）

▲馬來西亞有名16歲未成年少女，近日因發現自己的紅血球指數低，而前往醫院接受治療，豈料經檢查結果卻顯示，她已懷有8個月身孕，警方後於6月21日逮捕少女的20歲無業男友。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

馬來西亞有名16歲的未成年少女，近日因發現自己的紅血球指數低，而前往醫院接受治療，豈料檢查結果卻顯示，她已懷有8個月的身孕，進一步詢問才得知，原來少女與相戀一年的男友偷嘗禁果，警方後於6月21日中午12時，逮捕少女的20歲無業男友，警方目前援引強姦條文調查此案，一旦罪成，男子可被判監禁最高20年和鞭刑。

據中國報報導，當地警方指出，一名來自政府醫院的醫護人員報案稱，他於本月18日凌晨1時值班時，一名自15歲起就輟學的16歲少女，因發現自己的紅血球指數低，而前往醫院接受治療，怎料檢查結果卻顯示，少女已懷孕32週。

而後經再進一步詢問才得知，原來少女在15歲時，曾與相戀一年的男友，在後者住處發生過性行為。

警方獲報後，於本月21日中午12時，逮捕少女的20歲無業男友，經調查發現，落網嫌犯的尿液檢測對毒品呈陰性反應。目前，嫌犯已被延扣7天至本月28日助查，警方援引刑事法典376條文（強姦）調查此案，一旦罪成，可被判監禁最高20年和鞭刑。

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