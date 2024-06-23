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大陸 大陸焦點 特派現場

回訪媽祖！王金平與24間台灣宮廟代表抵昆山　江蘇台辦主任陪同

▲▼ 昆山、王金平、台商 。（圖／昆山台商提供）

▲ 王金平今參加昆山媽祖活動，江蘇省台辦主任練月琴陪同現身，後方是國民黨前秘書長李乾龍。（圖／昆山台商提供）

記者任以芳/北京報導

睽違五年，立法院前院長王金平於21日前往大陸訪問，今（23）日上午參加昆山慧聚天后宮「傳香締緣」活動。據了解，王金平與台灣24個宮廟代表赴陸回訪昆山媽祖廟，主要以民間交流為主，今日參與活動沒有致詞發言，全程低調。晚間已離開昆山，轉往杭州一帶。

2024「傳香締緣」台灣媽祖慧聚昆山活動今23日在海峽兩岸交流基地「慧聚廣場」舉辦，該活動由昆山媽祖文化交流協會、昆山慧聚天後宮發起，包括王金平與台灣24個宮廟代表、兩岸民俗文化表演團隊、客商代表共400多人來昆交流參訪，該活動將持續到6月26日。

▲▼ 昆山、王金平、台商 。（圖／昆山台商提供）

▲ 王金平、顏清標（右）以及孫德聰等人擔任主祭官。（圖／昆山台商提供）

祈福大典上，前行政院長王金平、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、昆山慧聚天后宮負責人孫德聰、國民黨前秘書長李乾龍、全國台企聯會長李政宏等人擔任主祭官，包括24間台灣宮廟代表一同參加祈福大典。

會後王金平一行參觀台灣媽祖文創好物聯展，江蘇省台辦主任練月琴也陪同出席，雙方互動良好。

王金平闊別5年訪陸，主要去年10月，昆山慧聚天后宮回台舉辦為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香締緣活動，這次邀請台灣宮廟以及王金平回訪昆山參加活動，有來有往，形成友善互動。

李政宏指出，媽祖信仰由先民從大陸傳承至台灣，是兩岸薪火相傳，同根同源的最佳見證，改革開放後台商又將從小祭祀保佑的天后娘娘分靈迎到台企高度集中區昆山，繼續護佑台胞平安、事業發展。

李政宏也說，許多在台灣媽祖信仰者來昆山交流互動，希望以後多來走走，將來也帶還沒來過台灣的親朋好友一起來，因為兩岸只有多交流交往，才有利於心靈契合，才有助於兩岸和平發展。

據了解，王金平今日在昆山的行程沒有致詞，也沒有發表任何談話，主要以兩岸民間宗教交流為主，晚間已離開昆山前往杭州一帶，此行低調，謝絕台媒採訪，大陸方面也沒有特別報導。至於是否與大陸國台辦主任宋濤會見，行程依舊保密。

▼ 會後王金平與24間宮廟代表，以及昆山慧聚天后成員大合照。（圖／昆山台商提供）

▲▼ 昆山、王金平、台商 。（圖／昆山台商提供）

▲▼ 昆山、王金平、台商 。（圖／昆山台商提供）▲▼ 昆山、王金平、台商 。（圖／昆山台商提供）

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