日本因應觀光公害　逾30地方政府研議開徵「住宿稅」

▲日本有12個自治體已開徵或預定開徵住宿稅，包括大阪府。圖為大阪街景。（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社東京23日綜合外電報導

面對觀光客快速增長帶來的「觀光公害」問題，日本許多地方自治體（地方政府）正檢討開徵住宿稅。根據統計，日本至今有12個自治體已開徵或預定開徵，另有逾30地正研議跟進。

日本經濟新聞報導，這些地方政府著眼影響當地居民生活的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）日趨嚴重，都希望透過開徵住宿稅作為採取因應對策的財源。

住宿稅是地方自治體單獨制訂條例開徵的「法定外稅」，必須獲總務大臣同意後才能開徵。目前日本全境有12個地方自治體已開徵或預定開徵住宿稅，另有札幌市及沖繩縣等逾30個地方自治體檢討跟進。

這12個地方自治體包括北海道的俱知安町與新雪谷町（也譯二世谷町）、東京都、熱海市、常滑市、金澤市、京都市、大阪府、長崎市、福岡縣、福岡市及北九州市。

其中開日本各地先河的是東京都，在時任知事石原慎太郎力主下，從2002年開徵住宿稅。徵得的住宿稅被用在製作外語旅遊指南地圖及設置觀光案內所（旅遊服務中心）等，提升東京都作為國際都市的魅力。

至於正在研議開徵的逾30個地方自治體中，包括近年飽受訪日外國客脫序行為之苦、位於山梨縣的富士河口湖町與富士吉田市，都以2026年度作為開徵住宿稅目標。

而台積電晶圓廠所在的熊本縣，其轄內熊本市也有意在2026年開徵住宿稅，預想針對每位住宿客開徵數百日圓，熊本市政府承辦人員說，「觀光產業對地區經濟發展不可或缺」。