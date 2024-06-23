貼裸女海報後「又有牛郎廣告」！東京都選舉亂象多　NHK黨被警告

▲NHK黨上周才因張貼與選舉無關的美女海報遭到警告。（圖／X@masachi1021）



記者王佩翊／編譯

東京都即將迎來知事選舉，然而日前其中一名候選人在海報刊登區張貼由裸女拍攝的宣傳海報，引發爭議，隨後不但被要求清除，圖中原本擔任競選女郎的裸女也宣布退出。然而另一黨派「NHK黨」22日同樣因在海報刊登區張貼大量女性風俗店的牛郎廣告，遭警視廳依違反風俗法警告。

根據《日本新聞網》報導，調查人員指出，「從NHK手中守護國民黨」（以下簡稱NHK黨）黨魁立花孝志在澀谷區的海報刊登區張貼了24張「女性專用風俗店」的廣告海報。

這些海報上不但有年輕男性的照片，還附上QR Code，掃描後會直接引導到女性風俗店牛郎的個人社交媒體帳號。警視廳22日依涉嫌違反風俗營業法嫌疑，對立花孝志進行警告，而立花孝志目前則已將這些海報撤下。

不僅如此，NHK黨上周才在中野區公所前的告示板上貼了24張有年輕女性照片的海報，照片上的24名女性全是不同人，且都未參加東京都知事選舉。

這些海報上印有QR Code，掃描後會引導至跟選舉無關的付費社交網站。經調查，這是因為這些付費社交網站替NHK黨支付上百萬的選舉保證金，所以NHK黨便大鑽漏洞，利用選舉平台，提供對方廣告版位。

此外，東京都知事選舉候選人河合悠祐日前當街張貼裸女圖作為競選海報，而照片中的女性僅遮住三點，引發市民抗議，同時也被警方要求撤除。