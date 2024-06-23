　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貼裸女海報後「又有牛郎廣告」！東京都選舉亂象多　NHK黨被警告

▲▼東京都選舉海報區出現「牛郎廣告」！。（圖／X@masachi1021）

▲NHK黨上周才因張貼與選舉無關的美女海報遭到警告。（圖／X@masachi1021）

記者王佩翊／編譯

東京都即將迎來知事選舉，然而日前其中一名候選人在海報刊登區張貼由裸女拍攝的宣傳海報，引發爭議，隨後不但被要求清除，圖中原本擔任競選女郎的裸女也宣布退出。然而另一黨派「NHK黨」22日同樣因在海報刊登區張貼大量女性風俗店的牛郎廣告，遭警視廳依違反風俗法警告。

根據《日本新聞網》報導，調查人員指出，「從NHK手中守護國民黨」（以下簡稱NHK黨）黨魁立花孝志在澀谷區的海報刊登區張貼了24張「女性專用風俗店」的廣告海報。

這些海報上不但有年輕男性的照片，還附上QR Code，掃描後會直接引導到女性風俗店牛郎的個人社交媒體帳號。警視廳22日依涉嫌違反風俗營業法嫌疑，對立花孝志進行警告，而立花孝志目前則已將這些海報撤下。

不僅如此，NHK黨上周才在中野區公所前的告示板上貼了24張有年輕女性照片的海報，照片上的24名女性全是不同人，且都未參加東京都知事選舉。

這些海報上印有QR Code，掃描後會引導至跟選舉無關的付費社交網站。經調查，這是因為這些付費社交網站替NHK黨支付上百萬的選舉保證金，所以NHK黨便大鑽漏洞，利用選舉平台，提供對方廣告版位。

此外，東京都知事選舉候選人河合悠祐日前當街張貼裸女圖作為競選海報，而照片中的女性僅遮住三點，引發市民抗議，同時也被警方要求撤除。

ET快訊
大韓航空驚魂　旅客回台了！曝恐怖過程
台灣第一位千萬YTR　真實月收曝光
賠慘了！女外送員撞保時捷911　維修廠曝費用
快訊／雨彈升級　10縣市豪大雨特報
快訊／雨區擴大！大雷雨灌6縣市　台中防暴雨
「司機拉屎在褲上」要等50分　Uber：評估退40元取消費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

軟體服務商CDK系統遭攻擊　駭客討數千萬美元贖金！北美車商受衝擊

巴西球賽「大屠殺」！槍手朝看台區瘋狂掃射　釀2死8傷

特斯拉突沒電！美國1歲女童受困車內　消防員破窗救人

醫學系畢！26歲女「父母逼返鄉」慘淪工廠妹...淚訴：人生好失敗

貼裸女海報後「又有牛郎廣告」！東京都選舉亂象多　NHK黨被警告

房門上貼「顛倒鳳梨」超羞含意曝光　她好奇PO片被狂勸：離遠一點

日本北海道擬開徵「住宿稅」　最快2026年上路

南韓花滑正妹爆「性騷未成年學弟」！女宿舍偷喝酒　遭拍不雅照

7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

軟體服務商CDK系統遭攻擊　駭客討數千萬美元贖金！北美車商受衝擊

巴西球賽「大屠殺」！槍手朝看台區瘋狂掃射　釀2死8傷

特斯拉突沒電！美國1歲女童受困車內　消防員破窗救人

醫學系畢！26歲女「父母逼返鄉」慘淪工廠妹...淚訴：人生好失敗

貼裸女海報後「又有牛郎廣告」！東京都選舉亂象多　NHK黨被警告

房門上貼「顛倒鳳梨」超羞含意曝光　她好奇PO片被狂勸：離遠一點

日本北海道擬開徵「住宿稅」　最快2026年上路

南韓花滑正妹爆「性騷未成年學弟」！女宿舍偷喝酒　遭拍不雅照

7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網

揮納粹旗者有黨證？綠指退黨逾14年　許智傑4問藍鷹

氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

古久保健二60歲大壽許願勝利　黃子鵬二軍出賽最快下半季歸隊

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

永慶響應「新北市地政局」防不動產詐騙！不動產地籍異動「即時通」保障財產安全

近期病毒+細菌感染很多！醫曝「病房塞滿」：兒童黴漿菌併發肺炎最多

桃園大溪鐵皮工廠大火　濃煙猛竄國道可見！警消全力灌救中

新青安買房！他想先租再自住　過來人曝超慘下場：房客做1事秒GG

郭家瑋認了嚴重戀愛腦！　「失魂行徑曝光」慘被下禁愛令

慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

國際熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

歹徒性侵…隔壁「跆拳道館長一家」衝出狂打

電風扇吹整晚頭痛又抽筋！專家曝解法

護士妻與院長大玩SM！看見瘀青才知戴綠帽

嚮往成為AV女優　大學正妹宣布下海

大韓航空「仁川飛台中」班機爆意外！緊急返航

大象巨掌踩踏象夫　長鼻一捲「隨意拋屍」

賣淫妹「假裝處女」80次！價碼秒翻倍

7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網

美智庫：中國不用武力「海警1招」隔離台灣

亡靈引領找遺體？夫妻上山驚見「腐爛男屍」

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

更多熱門

相關新聞

北海道擬開徵住宿稅　最快2026年上路

北海道擬開徵住宿稅　最快2026年上路

日本北海道是許多國際觀光客造訪目的地之一，但當地政府如今正採取措施，要對旅客徵收住宿稅。預計北海道政府將在25日開始的議會提出住宿稅計畫，研擬依照房價高低，課徵100至500日圓（約新台幣20至101元）不等的稅費，最快2026年開始實施。

南韓花滑正妹爆「性騷未成年學弟」

南韓花滑正妹爆「性騷未成年學弟」

即／日本福島外海4.9地震！　最大震度4級

即／日本福島外海4.9地震！　最大震度4級

南韓核電廠「2.3噸儲存水」外洩流入海

南韓核電廠「2.3噸儲存水」外洩流入海

賣淫妹「假裝處女」80次！價碼秒翻倍

賣淫妹「假裝處女」80次！價碼秒翻倍

關鍵字：

選舉NHK黨知事選舉東京日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

《順風婦產科》美月要結婚了

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面