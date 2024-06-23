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殘殺18歲前女友！日男稱「發展遲緩」求減刑　法官秒打臉

▲▼ 殘殺18歲前女友！日23歲男主張「發展遲緩」求減刑　法官秒打臉。（圖／翻攝自X）

▲富永慘遭前男友亂刀殺害，被告被判18年定讞。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣橫濱市2023年6月發生殘忍凶殺案，一名男子因求復合不成，竟亂刀砍死年僅18歲的前女友。而該案21日開庭，橫濱地院判其18年定讞。而如今也傳出，被告方在法庭上主張「患有發展遲緩」，要求減刑，不過隨即遭法官打臉。法官認定，「發展遲緩並未影響被告的思考，因此不認為可因此減少其應負的責任。」

根據《朝日電視台》報導，判決書指出，23歲被告伊藤龍稀2023年6月殺害住在橫濱市鶴見區公寓的18歲大一女學生富永紗菜，因此被依殺人罪起訴。檢察官向法官求刑20年，但是伊藤的辯護律師則主張，他主動投案且坦承犯行，因此求刑15年。

橫濱地方法院法官西野吾一指出，伊藤在死者的胸口與腹部等要害部位連續刺了4刀，明顯是要置人於死地，殺意堅決，帶給死者父母失去愛女的極大痛苦，因此在21日的判決中判處被告18年有期徒刑定讞。不過對此，被害者家屬仍表示量刑太輕，無法認同。

伊藤在庭上表示，殺人動機是因無法與死者復合感到絕望，但法官認為這不能成為殺害富永的理由，且富永沒有過錯，因此嚴厲批評被告只顧自己的感受。

被告的辯護律師在開庭時主張，被告患有發展遲緩，可能是導致他犯案的原因之一，但法官認為這不足以減輕其刑事責任，駁回了這項說法。法官認為，被告的發展遲緩並不會影響到他的思考與決定方式，不認定可因此減輕被告應該擔負的責任。

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