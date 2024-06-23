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大陸 大陸焦點 特派現場

使館車停路中央！大媽嗆「懂什麼叫外交豁免權嗎？」　身分被起底

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名婦女日前在北京駕駛一輛掛著使館車牌的轎車，違停在行駛路間，被勸阻時竟大罵「懂什麼叫外交豁免權嗎？」，引發爭議。涉事婦人隨後被起底為亞太空間合作組織秘書長余琦，她本人事後拍片致歉。針對此案，北京警方發布通報稱，該女子被行政立案，違規飼養犬隻被處理。

▲▼使館車停路中央！大媽嗆「懂什麼叫外交豁免權嗎？」。（圖／翻攝自秒拍）

▲涉事影片畫面。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，一名網友日前PO出影片稱，自己16日開車出門時，遇到一輛掛著使館車牌的轎車，直接停在馬路中央，導致道路雍塞，當前往交涉時，對方囂張表示「懂什麼叫外交豁免權嗎？滾蛋！」。

影片發布後，在大陸網路掀起軒然大波，民眾紛紛怒斥，「好大的官威」、「橫行霸道，作威作福」、「公車私用，還違法犯罪」。

北京警方19日發布通報稱，涉事車輛登記在一家國際組織名下，6月16日上午，61歲的徐男與58歲余女夫婦驅車至朝陽區廣信街與廣泰東路十字路口處，將車停靠在機動車道上，違反停車管理規定，影響過往車輛通行，後在他人提醒時仍拒絕挪車，並辱罵他人、發表不當言論，造成不良社會影響。

通報指出，對於上述交通違法情況，公安交管部門依法作出罰款處罰；對工作中發現的夫婦違規飼養犬隻的違法行為，屬地公安機關依照法定程序作出相應處理；對余女存在的治安違法行為，屬地公安機關已立為行政案件展開工作。

▲▼使館車停路中央！大媽嗆「懂什麼叫外交豁免權嗎？」。（圖／翻攝自秒拍）

▲余琦19日發布道歉影片。（圖／翻攝自秒拍）

余琦19日發布道歉影片，「這幾天我陷入了深深的自責，內心充滿愧疚和歉意。我真誠接受各方對我的批評，接受相關部門的處理，深刻吸取教訓，並為此不當行為造成的不良後果承擔責任，再次向大家致以深深的歉意。」

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