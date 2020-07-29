　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性騷男職員！南韓外交官電梯「撫摸翹臀」拒配合調查...紐西蘭總理怒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐西蘭媒體指控，南韓外交當局包庇涉嫌性騷的駐紐外交官。（圖／翻攝自Newshub）

▲紐西蘭媒體指控，南韓外交當局包庇涉嫌性騷的駐紐外交官。（圖／翻攝自Newshub）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓駐紐西蘭大使館的某名外交官2年多前涉嫌多次性騷擾當地男性職員，僅遭當局以調職、減薪一個月處分。紐西蘭媒體近日在報導中公開該外交官姓名與相片，稱南韓外交部以「外交豁免權」為由拒絕配合當地法院所發佈的羈押令狀、庇護性騷犯，令南韓當局相當難堪。

韓媒今（29）日報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）昨（28）日晚間為此特別致電給南韓總統文在寅，要求南韓當局能協助配合調查。某外交消息人士27日便透露，南韓外交部與駐紐西蘭使館不斷拒絕配合當地警方調查，導致一場單純的性騷案演變成外交爭端。

▲▼紐西蘭媒體指控，南韓外交當局包庇涉嫌性騷的駐紐外交官。（圖／翻攝自Newshub）

▲該南韓駐紐外交官，涉嫌撫摸當地男職員臀部。（圖／翻攝自Newshub）

根據紐西蘭媒體《Newshub》報導，該名南韓駐紐外交官2017年底時涉嫌性騷當地男性職員至少3次，不僅用手撫摸臀部等私密處，甚至在男職員提出申訴後，在該大使館所在大樓的電梯內觸摸男職員的腰、手，男職員控訴，「儘管已經向大使館提出控訴，但高層卻無任何舉措，害我之後又被性騷1次」；事後，該外交官並未接受當地警方調查。

該外交官承認有肢體上的接觸，但卻否認性騷男職員，2018年回南韓後接受內部調查，被外交部減薪1個月做為處分，之後被調往亞洲其他主要國家使館擔任總領事。

▲▼紐西蘭媒體指控，南韓外交當局包庇涉嫌性騷的駐紐外交官。（圖／翻攝自Newshub）

▲南韓駐紐大使李相振表示，應根據無罪推定原則。（圖／翻攝自Newshub）

今年2月28日，紐西蘭威靈頓法院發佈該外交官的羈押令，然而南韓外交部卻以「外交豁免權」為由，拒絕配合紐西蘭當局提出的搜查要求。南韓駐紐西蘭大使李相振（이상진，音譯）接受紐媒《Newshub》採訪卻表示，直到找出該外交官明確犯案證據前，都應遵守無罪推定原則。此言一出，激起紐西蘭當地媒體砲轟，認為南韓政府此舉是包庇罪犯。

《Newshub》在25日報導中表示，「該南韓外交官涉嫌犯下3次性騷，每件最高可判處7年徒刑；然而南韓大使館不僅拒絕交出事發當時監視器影像，還拒絕配合羈押令的執行。」

事態愈演愈烈，紐西蘭總理阿爾登28日晚間主動致電南韓總統文在寅。根據青瓦台發言人康珉碩（강민석），阿爾登首先恭祝南韓派出通商交涉本部長俞明希（유명희）角逐WTO秘書長，認為其是優秀的人選，緊接著切入正題，提及駐紐外交官涉性騷等問題。

▲▼紐西蘭總總理阿爾登致電南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總總理阿爾登致電南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

青瓦台內部人士表示，依照外交慣例，不便對外公開雙方在電話談話中的具體內容；不過依據韓媒《中央日報》猜測，阿爾登極有可能向文在寅提及該性騷案，強烈要求文在寅指示南韓外交當局配合調查。

南韓外交部發言人金仁澈（김인철）提出反駁，澄清南韓外交部並未提出所謂的外交豁免權、也未保護特定人士，目前正與紐西蘭當局展開積極溝通。

►南韓變態噁警官！遭爆「淫威」性侵脫北女19個月12次...同事包庇全裝傻

►縮時保養、懶人必備！睡前敷一層，起床變美人

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台塑老臣神操作！王永慶遺產10年滾成120億　不留給王文洋原
踩斷4歲兒腿...救球男說話了！館長聽完解釋超火大：回去要痛
快訊／14萬份客庄旅遊券開獎！查詢方式曝光
實測動滋券查詢中獎！「這步驟打錯」秒變未中籤..體育署回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

運動哥衝進公寓「綁架前妻活塞行李袋」　一路拖到荒郊野外…竟拿出鮮花想求和！

英國最大流感疫苗計畫！強生批「反對者是瘋子」　力推3000萬人接種

調皮人妻做「蟑螂便當」！老公打開一看超開心：謝謝妳的哆啦A夢

惡老闆騙取1.1億疫情救助金　不管員工死活爽買藍寶堅尼超跑！

性騷男職員！南韓外交官電梯「撫摸翹臀」拒配合調查...紐西蘭總理怒了

拜登預告：8月宣布副手人選　小抄第一行卻寫「她的名字」疑劇透！

士兵當白老鼠！俄官方宣布「8月世界首批新冠疫苗問世」　抑制病毒複製…醫護優先打

和女兒游泳遭大白鯊攻擊　2人划船冒險營救...她仍當場喪命

新書爆料太傷人！　消息人士：哈利梅根面臨「永久逐出王室」命運

中美爭端拖垮全球…德國官員警告「冷戰2.0」開始！　梅克爾：望保持合作

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

運動哥衝進公寓「綁架前妻活塞行李袋」　一路拖到荒郊野外…竟拿出鮮花想求和！

英國最大流感疫苗計畫！強生批「反對者是瘋子」　力推3000萬人接種

調皮人妻做「蟑螂便當」！老公打開一看超開心：謝謝妳的哆啦A夢

惡老闆騙取1.1億疫情救助金　不管員工死活爽買藍寶堅尼超跑！

性騷男職員！南韓外交官電梯「撫摸翹臀」拒配合調查...紐西蘭總理怒了

拜登預告：8月宣布副手人選　小抄第一行卻寫「她的名字」疑劇透！

士兵當白老鼠！俄官方宣布「8月世界首批新冠疫苗問世」　抑制病毒複製…醫護優先打

和女兒游泳遭大白鯊攻擊　2人划船冒險營救...她仍當場喪命

新書爆料太傷人！　消息人士：哈利梅根面臨「永久逐出王室」命運

中美爭端拖垮全球…德國官員警告「冷戰2.0」開始！　梅克爾：望保持合作

丫頭婚後蜜月期　小禎潑冷水：新婚甜蜜是笑話！

欠200萬卡債！八大妹不做S「勵志故事神翻」曝30歲禮物　網勸1行業：超賺

向閨蜜哭訴：這輩子最大恥辱！前男友揭密「國小教練的手伸向她」

「北一女學渣」竄紅！　黃蓉曝建中男把妹老哏

屏東狂男亂砸車...藍波刀再撂倒2人躺血泊　警搜出「免死金牌」

14萬幸運兒抽出！今晚7點「客庄券」開放查詢　領獎懶人包一次看

長子開黑人同學玩笑被處分…艾力克斯終於PO文出聲！　「每個時刻都是教育的機會」

「我剛跟妳老公...」小三侵門踏戶搶人　員警妻求償百萬結果出爐

運動哥衝進公寓「綁架前妻活塞行李袋」　一路拖到荒郊野外…竟拿出鮮花想求和！

游回來了！大魚的祝福整修後重新開放　台南安平3隻可愛鯨魚一次收集

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

「買土地可娶小姨子」另類廣告掀轟動

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

台積電ADR猛挫近8％！美股三大指翻黑

疫苗研發破紀錄　佛奇：審慎樂觀

川普：很快戰勝病毒進入黃金時代

歐盟宣布：限制對港出口鎮壓設備

哈佛系主任天價收入曝！美檢察官揭中國「千人計畫」陰謀

香水噴到「突失明」！她急檢查慘被「摘掉一隻眼」

聯合國發表報告　女脫北者下場慘曝

遏中武力犯台！美議員提案授權總統出兵

中美熱戰在即　BBC：北京急奪下台灣

再現破口！3越南旅客搭「緩降機」逃防疫旅館

媽媽突然暴斃　2女兒活活被悶死

日女高中生在家種大麻　家人毫不知情

更多熱門

相關新聞

全麻無意識　整形醫「來回撫摸」全裸女病患下體

全麻無意識　整形醫「來回撫摸」全裸女病患下體

日本廣島縣警方28日以準強制猥褻罪逮捕前福山市民醫院整形外科長大野晉太郎。該名嫌犯涉嫌趁著女性病患接受全身麻醉，沒有意識時，多次觸摸全裸女病患的下體。據了解，這名醫師的同事發現犯行後，當場就向院方舉發，而嫌犯目前已經遭到院方解職。

港府斥紐西蘭雙重標準：有政治目的

港府斥紐西蘭雙重標準：有政治目的

紐國表態與中國有3大歧見！總理號召挺台加入WHO

紐國表態與中國有3大歧見！總理號召挺台加入WHO

聯合國發表報告　女脫北者下場慘曝

聯合國發表報告　女脫北者下場慘曝

南韓變態噁警！性侵脫北女19個月　同事裝傻

南韓變態噁警！性侵脫北女19個月　同事裝傻

關鍵字：

日韓要聞紐澳要聞南韓紐西蘭阿爾登文在寅外交官性騷外交豁免權青瓦台

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面