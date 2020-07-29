性騷男職員！南韓外交官電梯「撫摸翹臀」拒配合調查...紐西蘭總理怒了

▲紐西蘭媒體指控，南韓外交當局包庇涉嫌性騷的駐紐外交官。（圖／翻攝自Newshub）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓駐紐西蘭大使館的某名外交官2年多前涉嫌多次性騷擾當地男性職員，僅遭當局以調職、減薪一個月處分。紐西蘭媒體近日在報導中公開該外交官姓名與相片，稱南韓外交部以「外交豁免權」為由拒絕配合當地法院所發佈的羈押令狀、庇護性騷犯，令南韓當局相當難堪。

韓媒今（29）日報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）昨（28）日晚間為此特別致電給南韓總統文在寅，要求南韓當局能協助配合調查。某外交消息人士27日便透露，南韓外交部與駐紐西蘭使館不斷拒絕配合當地警方調查，導致一場單純的性騷案演變成外交爭端。

▲該南韓駐紐外交官，涉嫌撫摸當地男職員臀部。（圖／翻攝自Newshub）

根據紐西蘭媒體《Newshub》報導，該名南韓駐紐外交官2017年底時涉嫌性騷當地男性職員至少3次，不僅用手撫摸臀部等私密處，甚至在男職員提出申訴後，在該大使館所在大樓的電梯內觸摸男職員的腰、手，男職員控訴，「儘管已經向大使館提出控訴，但高層卻無任何舉措，害我之後又被性騷1次」；事後，該外交官並未接受當地警方調查。

該外交官承認有肢體上的接觸，但卻否認性騷男職員，2018年回南韓後接受內部調查，被外交部減薪1個月做為處分，之後被調往亞洲其他主要國家使館擔任總領事。

▲南韓駐紐大使李相振表示，應根據無罪推定原則。（圖／翻攝自Newshub）

今年2月28日，紐西蘭威靈頓法院發佈該外交官的羈押令，然而南韓外交部卻以「外交豁免權」為由，拒絕配合紐西蘭當局提出的搜查要求。南韓駐紐西蘭大使李相振（이상진，音譯）接受紐媒《Newshub》採訪卻表示，直到找出該外交官明確犯案證據前，都應遵守無罪推定原則。此言一出，激起紐西蘭當地媒體砲轟，認為南韓政府此舉是包庇罪犯。

《Newshub》在25日報導中表示，「該南韓外交官涉嫌犯下3次性騷，每件最高可判處7年徒刑；然而南韓大使館不僅拒絕交出事發當時監視器影像，還拒絕配合羈押令的執行。」

事態愈演愈烈，紐西蘭總理阿爾登28日晚間主動致電南韓總統文在寅。根據青瓦台發言人康珉碩（강민석），阿爾登首先恭祝南韓派出通商交涉本部長俞明希（유명희）角逐WTO秘書長，認為其是優秀的人選，緊接著切入正題，提及駐紐外交官涉性騷等問題。

▲紐西蘭總總理阿爾登致電南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

青瓦台內部人士表示，依照外交慣例，不便對外公開雙方在電話談話中的具體內容；不過依據韓媒《中央日報》猜測，阿爾登極有可能向文在寅提及該性騷案，強烈要求文在寅指示南韓外交當局配合調查。

南韓外交部發言人金仁澈（김인철）提出反駁，澄清南韓外交部並未提出所謂的外交豁免權、也未保護特定人士，目前正與紐西蘭當局展開積極溝通。

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