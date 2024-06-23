公婆日本玩6天！只有她收「免費伴手禮」　心涼嘆：把我當外人

▲婆婆日本旅遊送她「飯店梳子」當伴手禮，讓她當場傻眼。（示意圖／CTWNAT提供）

圖文／CTWANT

不少人出國遊玩都會採買伴手禮分送親朋好友，讓親友們感受到被「放在心上」的暖意，不過就有一名人妻吐露，公婆近日去日本遊玩，婆婆送給她的禮物竟是「飯店梳子」，讓她傻眼直呼「真的很無言！」

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，公婆去日本旅遊6天返家後，女兒一放學便興高采烈地跑到婆婆房間，看看阿嬤帶了什麼日本零食給她，雖然婆婆也有準備「媳婦的份」，但結局卻讓她啞口無言。

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原PO透露，不久後女兒便跑進她的房間，手裡還拿了一個小東西向她說「阿嬤要給妳的」，怎料撕開外包裝她當場愣住，「結果是飯店的摺疊梳子，我真的很無言」，女兒還在一旁補充說明，「阿嬤說妳頭髮長要給妳梳頭髮的」，認為婆婆把自己當成外人，才有如此待遇。

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「感覺好差啊...就沒再送妳什麼了嗎？」、「下次出國換妳送她一支梳子，送免錢的，不如說沒買」、「下次送她飯店牙刷，人家喜歡飯店的東西」、「什麼鳥啦！下次送她面紙。」

另外也有人回覆，「還有禮物已經不錯了」、「誰規定出國一定要買禮物送人？不能好好出國遊玩，不帶不買東西？」、「至少有想到妳。」

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