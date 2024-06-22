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馬拉威前副總統墜機亡　55歲「知名喜劇演員」接任宣誓就職

▲▼馬拉威副總齊里瑪墜機身亡後，由55歲著名喜劇演員轉型政治家的烏西（Micheal Usi）接替上任。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

▲馬拉威副總統齊里瑪墜機身亡後，由55歲著名喜劇演員出身的政治家烏西（Micheal Usi）接任。（圖／翻攝自Facebook／Dr Michael Usi）

記者張寧倢／編譯

非洲國家馬拉威的前任副總統齊里瑪（Saulos Chilima）6月10日遭遇墜機空難，11日被證實不幸身亡。馬拉威著名喜劇演員出身的55歲政治家烏西（Micheal Usi）21日在首都里朗威 （Lilongwe）正式宣誓就職，接替齊里瑪成為馬拉威的新任副總統。

▲▼馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）搭乘軍機失聯。（圖／路透）

▲馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）搭乘軍機不幸墜機身亡。（圖／路透）

根據BBC報導，馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）20日任命烏西接任副總統。烏西在21日就職典禮上發表演說時表示，接替副總統一職讓他感到既悲傷又感激。他承諾將銘記前任的貢獻，並感謝查奎拉總統對他的信任，獲得全場起立鼓掌。

烏西的任命在馬拉威引發了廣泛討論與分歧。部分人質疑他的演員背景是否足以勝任副總統的職務，但也有不少人讚揚查奎拉履行了與齊里瑪所屬黨派結盟的承諾，任命該黨政治人物為副手。

▲▼馬拉威新任副總統烏西（Micheal Usi）於2024年6月21日宣誓就職。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

▲馬拉威新任副總統烏西（Micheal Usi）於2024年6月21日宣誓就職。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

出生於1968年12月16日的烏西不僅在馬拉威演藝界有著20多年的經歷，也積極推動馬拉威影視產業的發展。他最廣為人知的是在熱門電視情景喜劇《Tikuferanji》中所扮演的淘氣角色「曼加尼亞」（Manganya）。他的助理21日告訴BBC，烏西直到一周前仍在拍攝新的一集情境劇。

烏西擁有臨床醫學資格證照，而馬拉威醫師短缺，多數病患都由臨床醫生診治。烏西早年曾在醫院擔任臨床醫生，一邊支持他的演藝事業，醫療工作激發了他改善貧困社區的熱情，後來他轉至非政府組織「基督復臨安息日會發展和救濟機構」（Adra）工作，最終成為Adra的全國負責人。透過他的努力，Adra資助了多部旨在教育公眾有關愛滋病或其他議題的廣播和電視劇。

▲▼馬拉威新任副總統烏西（Micheal Usi）於2024年6月21日宣誓就職。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

▲烏西踏上紅地毯，出席就職典禮。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

儘管烏西喜愛惡作劇的幽默形象深入人心，但他的政治抱負是真實的，在大約7年前，他創立了政治運動「Odya zake alibe Mulandu」，不過後來與齊里瑪領導的新政黨UTM結合，併為UTM的一部分。在2019年馬拉威大選前，烏西和齊里瑪一起舉行集會演說，口才極佳的二人經常吸引大量群眾參與，他2019年2月更以齊里瑪的副手身份參選。

▲▼馬拉威新任副總統烏西（Micheal Usi）於2024年6月21日宣誓就職。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

▲烏西在夫人陪同下簽署就職文件。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

不過因當年選舉因出現舞弊行為，馬拉威高等法院宣布選舉結果無效，UTM後來又與其他8個反對黨組成聯盟，齊里瑪選上副總統。烏西則在2020年7月至2023年2月期間在內閣擔任旅遊、文化與野生動物部長，後來又被任命為自然資源與氣候變遷部長，直到他升任副總統。

值得注意的是，在烏西的就職典禮上，UTM一些黨內高層成員缺席，顯示出政黨內部對他獲任命一事出現分歧。對此，烏西在宣誓時承諾，將努力團結黨派，修補內部裂痕，繼承前任齊里瑪的遺志。

▼馬拉威新任副總統烏西是喜劇演員、臨床醫生出身的政治家。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

▲▼馬拉威副總齊里瑪墜機身亡後，由55歲著名喜劇演員轉型政治家的烏西（Micheal Usi）接替上任。（圖／翻攝自Facebook／Malawi Government）

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