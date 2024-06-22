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海風夕陽沙灘伴歌王歌后演出　台南400農漁藝術地景藝術節安平登場

▲台南市政府22日於安平區觀夕平台沙灘區，舉辦「台南400農漁藝術地景藝術節」系列活動第二場「戀戀蚵南里」，市長黃偉哲特地前往支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府22日於安平區觀夕平台沙灘區，舉辦「台南400農漁藝術地景藝術節」系列活動第二場「戀戀蚵南里」，市長黃偉哲特地前往支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府22日於安平區觀夕平台沙灘區，舉辦「台南400農漁藝術地景藝術節」系列活動第二場「戀戀蚵南里」，市長黃偉哲特地前往支持，歡迎觀眾吹著海風，搭配著夕陽，以最輕鬆的心情觀賞演出。

台南市長黃偉哲表示，牡蠣養殖台南市是重要的產地之一，感謝農業部的補助本次台南400年表演活動，此次特別選擇以歌中劇呈現，透過金曲歌王許富凱、歌后曹雅雯富有情感的歌聲，以及出南方劇團生動的演出，展現台南蚵業文化的獨特性，向世界說出屬於台南400年的故事。

▲台南市政府22日於安平區觀夕平台沙灘區，舉辦「台南400農漁藝術地景藝術節」系列活動第二場「戀戀蚵南里」，市長黃偉哲特地前往支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次農漁地景藝術節結合了演唱會及舞台劇的形式，成為全新創作的歌中劇，以大海及海上浮筏式蚵棚作背景，將船筏及蚵串作為舞台的裝飾，猶如穿梭到漁村，觀眾甚至能遠眺海面上的浮筏式蚵棚，呈現一個藝術結合地景的全方位體驗。

▲台南市政府22日於安平區觀夕平台沙灘區，舉辦「台南400農漁藝術地景藝術節」系列活動第二場「戀戀蚵南里」，市長黃偉哲特地前往支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日活動結合了青農市集與文創市集，現場聚集台南在地小吃與青年農民，除了讓遊客可以享受歌中劇的藝術表演以外，還可以購買到台南在地美食與農特產品，市議員李啟維也到場支持。

▲台南市政府22日於安平區觀夕平台沙灘區，舉辦「台南400農漁藝術地景藝術節」系列活動第二場「戀戀蚵南里」，市長黃偉哲特地前往支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，下週末還有牧草為主題的《藝擊玩家》，演出時間為6月29日下午5:00-6:00，演出單位是朱宗慶打擊樂團2《藝擊玩家》，地點在台南市大內區走馬瀨農場(台南市大內區二溪里唭子瓦60號)，歡迎民眾一同參與。

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