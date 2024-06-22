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台大EMBA「愛到最高點」公益路跑單攻雪山 　圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童

▲台大EMBA「愛到最高點」公益路跑單攻雪山，圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童。（圖／記者陳弘修攝）

▲台大EMBA「愛到最高點」公益路跑單攻雪山，圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

由台大EMBA校友基金會、台北長跑扶輪社與耕跑團共同主辦的「愛到最高點，讓愛蔓延」公益路跑，22日在台大管理學院院長胡星陽的宣布下正啟起動。胡星陽表示，此次的路跑活動從城市的中心出發，憑藉著所有參加隊伍夥伴們的雙腿，同心以接力的方式，一步步往台灣的山林高點奔馳而去，期望用每一步，串接起對人、對土地的關懷，以跑步做為圓心，向外畫成一層層愛的同心圓，讓愛蔓延，非常感謝雪霸國家公園管理處支持「愛到最高點」的活動，也祝福所有參與公益路跑的選手們順利成功。

「愛到最高點，讓愛蔓延」公益路跑活動舉辦時間是在7月6日至8日，預計以3天時間，由200人路跑團隊分組30隊，每隊7人一台保母車，採「人車接力」方式，從台大出發，每人十公里路跑接力直至雪山登山口，在完成178km的路程後，再單攻雪山主峰3886m，活動所獲捐的公益款項230萬元與物資，也會分送至路跑沿線的七所偏鄉及部落學校，希望能支持及改善孩子們的學習環境。

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▲台大EMBA「愛到最高點」公益路跑單攻雪山，圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童。（圖／記者陳弘修攝）

▲台大管理學院院長胡星陽。
 
在22日的啟動記者會上，除了台大管學院院長胡星陽親自出席替所有參與者加油打氣外，出席的來賓還包括台大管院前院長郭瑞祥、台北長跑扶輪社社長高志明、日月光半導體資深副總陳光雄、台大EMBA校友基金會董事長簡啟銘。
                                                                               
 台大EMBA校友基金會董事長簡啟銘表示，對EMBA學長姐們來說，跑步是開啟運動人生的起點，也是第二曲線的開始，將跑步結合公益的活動更別具意義，校友基金會全力支持，也祝福「愛到最高點」單攻雪山活動圓滿成功，形成善的循環，讓社會充滿正能量，創造無限的可能。
 
 活動副總召林慶華則以自身的經驗告知參與隊伍，這條公益之路雖不好走，但希望是條「被看見的公益之路」、「募款與圓夢之路」及「拋磚引玉之路」，藉由此次活動激勵更多的團體、企業、社團或個人在活動結束後，能持續地互動及串連更多的合作，創造更好的在地生態、生計與生活。

根據主辦單位的規劃，這次活動有「三E」願景指引，包括：Esteem（尊重）、Enjoyment（享受）、Environment（環境），希望藉由「公益之路」參與者及沿線部落、學校與學子的助力，讓相互串連而有更好的機會，齊力創造更好的未來。

在路線與活動的規劃上，第一天7月6日凌晨零點從台灣大學出發，每支隊伍由7名跑友和1部保母車組成，沿北宜公路、台七線、台七甲線跑至南山，夜宿南山部落。第二天7月7日跑至雪山登山口； 第三天7月8日路跑選手將兵分三組，單攻雪山主峰、單攻雪山東峰、桃山瀑布。

▲台大EMBA「愛到最高點」公益路跑單攻雪山，圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童。（圖／記者陳弘修攝）

▲台大EMBA「愛到最高點」公益路跑單攻雪山，圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童。（圖／記者陳弘修攝）

▲台大EMBA「愛到最高點」公益路跑單攻雪山，圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童。（圖／記者陳弘修攝）
 
值得一提的是，這一次的公益路跑活動也會所獲得捐贈的款項與物資，透過與國北教大合作，為沿線七所國中小學：寒溪國小、大同國小、四季國小、南山國小、平等國小、梨山國中小等原民學生們設計四天三夜專題深入研究暑期營隊，之後也會再帶領小朋友們來台北三天兩夜，進行發表會及圓夢計劃，期望能讓小朋友們更深入了解自己家鄉特色並學習如何將美好的文化發揚至其他城市。
 
另外，參與此次路跑活動公益捐贈也有許多個人、企業或單位共襄盛舉，包括了李吉仁教授、林振邦、台積電資深副總何麗梅、台灣廣廈負責人江媛珍、中美晶執行長陳振乾、台大EMBA校友基金會、南山人壽、日月光半導體、耕建築、康軒集團、台北長跑扶輪社、海悅國際、美葛儂妮化妝品、中外儀器股份有限公司、熊建會、歐都納、FORA福爾、摩曼頓。

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