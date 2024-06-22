汐止遠雄廣場「鴻屋咖哩」疑食物中毒！8人嘔吐腹瀉「1人住院中」

▲汐止遠雄鴻屋咖哩傳出疑似食物中毒案，衛生局前往稽查。（圖／衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市衛生局今（22）日公布汐止遠雄廣場鴻屋咖哩通報疑似食物中毒案件，17日晚間前往用餐者有2家庭共8人出現腹瀉、嘔吐就醫，其中有1人輕症住院中。衛生局20日前往稽查發現2項衛生缺失，已經要求業者限期改正，並且抽驗豬排咖哩蛋包飯，結果預計2周後出爐。

新北市衛生局食藥科長楊舒秦表示，於本月19日及22日接獲台北市衛生局及汐止國泰醫院通報疑似食品中毒案，分別有5位及3位民眾（皆為同住家人）於17日晚間前往遠雄廣場的鴻屋咖哩用餐，所用餐點包含咖哩飯、蛋包飯等，隨後陸續出現腹瀉及嘔吐等不適症狀並就醫，目前7人已返家休養，1人輕症住院。

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衛生局接獲通報後隨即於20日派員前往該店進行稽查，並依據食品良好衛生規範準則進行查核，現場見地面不潔及食材未覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反《食品安全衛生管理法》處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另查核現場已無同批食餘檢體，依據民眾提供共同攝食餐點，現場抽驗豬排咖哩蛋包飯檢驗衛生標準，檢驗結果預計2周後出爐，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，同時掌握預防食品中毒五要原則：要勤洗手、食材要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱及要注意保存溫度，以確保食品安全。