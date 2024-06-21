汐止通緝犯遭壓制「口吐白沫」送醫亡！　相驗死因曝光

▲汐止通緝犯與警方發生飛車追逐，遭壓制時突然口吐白沫倒地，送醫搶救不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、戴若涵／新北報導

新北市汐止一名通緝犯20日晚間不配合警方攔查，與警方發生飛車追逐，最後撞下一台計程車才停下，警方逮捕過程中，犯嫌大力掙扎，警方動用警棍壓制，犯嫌卻在上銬時突然口吐白沫陷入昏迷，經緊急送醫搶救宣告不治，初步相驗結果出爐，犯嫌死因為心因性休克。

回顧整起事發經過，新北市汐止分局汐止派出所20日晚間在新台五路執行攔檢勤務，在遠東世界中心前發現李男的車輛，當時警方見李男車輛正在停等紅燈，便予以攔停，不料，李男佯裝配合卻在綠燈時加速逃逸。

警方隨即展開追捕，經新台五路、新興路、大同路二段312巷、大同路二段、汐萬路、中正路等路線，李男沿途蛇行、闖紅燈，甚至逆向行駛。

▲李男一路蛇行、逆向、闖紅燈，試圖擺脫警方追捕。（圖／翻攝汐止人集團）

李男開到中正路與禮門街口時，與一台計程車發生碰撞，這輛這才停下，身形魁武的李男自行下車後，遭警方持警棍打小腿壓制，他還不斷反抗，並大喊「痛啦！」，但在準備上銬時，他突然口吐白沫陷入昏迷，被緊急送醫救治。

檢方於21日下午會同法醫相驗其遺體，初步相驗結果出爐，李男死因為心因性休克，至於詳細原因仍待擇日解剖釐清，另外，李男受有擦挫傷，傷勢集中在下半身，上半身僅有手指頭受傷，並未傷及要害。