汐止通緝犯被抓突身亡！失聯6年後接死訊　兒低頭表情凝重抵相驗

記者邱中岳、黃資真／台北報導

新北市汐止分局20日晚間攔停轎車，駕駛52歲李姓通緝犯卻加速逃逸，直到撞上路口小黃才停下，現場警力立即上前將李男壓制在地，怎料上銬前李男卻突然口吐白沫，送醫搶救不治。為了釐清死因，今(21)日下午檢方前往三軍總醫院的太平間進行相驗，李男家屬也抵達。

▲汐止52歲李姓通緝犯遭逮捕時口吐白沫亡，家屬抵醫院相驗，兒子（紅圈處）全程低頭沉默。（圖／記者邱中岳攝，下同）



接獲兒子死訊的李父，原本表明因兒子吸毒離家6年多來不管妻小，也從未與家人聯繫，不願前往醫院認屍，但在警員勸說下，李父今凌晨前往醫院認屍。