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開診所月收30萬「女友卻待家耍廢」靠他養　嘆想分手：不上進

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲看到女友不上進，原PO很困擾。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

情侶雙方的價值觀若差太多，恐怕會常為生活瑣事起爭執，一名男網友表示，自行開業中醫診所，每月薪資穩定30萬元左右，女友從學生時期就交往了，出社會感覺女友變得不上進，沒有正當工作整天在家，對事業沒有野心，他看了很頭痛，爸媽也勸他分手，貼文掀起網友熱論。

一名男網友表示，自己開中醫診所，月薪穩定在30萬元左右，女友是學生時期認識的，帶著女友一起念書，「把女友從中等成績拉到中上成績，進頂大冷門科系」，稱讚女友的資質不錯，若考國營或是公股銀行都很容易，但他發現女友似乎越來越沒有上進心。

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原PO指出，「可能我家境好，她認為有靠山，在我開業後薪資穩定，就越來越沒有上進心，覺得可以當個家庭主婦，不用努力」，雖然有能力照顧女友，也不是缺錢，但看著女友整日在家，毫無企圖心，讓他感到非常困擾，甚至考慮分手。

爸媽也因為女友一直沒有正當工作而感到不安，希望兩人分手，讓女生去尋找能夠養她的男生。不過，原PO希望女友能夠自我努力，不要讓其他人瞧不起，「說實話開業醫要認識女生並不難，但我希望女友能夠上進」，畢竟對女友還有感情，不想分手，「如何讓女友上進呢？」

貼文曝光，網友認為兩人價值觀不同，「簡單來講原PO就是不想看到家裡有一個米蟲啊， 這是個人喜好問題」、「價值觀不同，很難改變了，你們要的未來不一樣，任何一方逼自己改變都是不快樂的」、「我男友跟你一樣要我上進一點，搞個斜槓什麼的，但我覺得很累，每天上夜班已經要半生不死了，薪水也超過中位數，還要我怎樣」、「假設她真的有辦法做到一個優秀的賢內助，我是覺得每天一回家，老婆就燒好飯菜等著你，在現今不可遇不可求」。

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