馬拉威副總統送葬車隊來了　車輛閃避突衝撞人群4死12傷

▲馬拉威副總統齊里瑪的葬禮17日舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

馬拉威副總統齊里瑪（Saulos Chilima）10日墜機身亡，但16日晚間送葬車隊來到恩切烏村（Ntcheu）時，一輛汽車為了避開送葬車隊撞上在場群眾，造成包括孕婦在內的4人死亡、12人受傷。

BBC報導，事發當晚有成千上萬的群眾擠在道路兩旁，目送副總統齊里瑪的送葬車隊，但就在車隊接近齊里瑪的家時，部分人群朝政府車輛投擲石塊。目擊者宣稱，在一片混亂之中，一輛相反方向行駛的私家車輛為了避開送葬車隊突然轉向，駛離道路後撞上人群。

▲車隊當時遇上緊張狀況，有部分民眾要求送葬隊伍停下來。（圖／達志影像／美聯社）

警方證實，這起事件造成2名男子、2名女子死亡，另外有12人受傷。另據法新社，4名死者生前因為頭部嚴重受傷，全身多處骨折，在治療期間過世。另外BBC指出，肇事車輛並非副總統齊里瑪送葬車隊，與先前傳出的消息不同。

齊里瑪所屬政黨發言人表示，車隊當時遇上緊張狀況，有部分民眾要求送葬隊伍停下來，封鎖道路，以便他們可以看到棺材，在群眾們被安撫之後，車隊才繼續前進。



▲對於齊里瑪的驟逝，許多民眾向他致哀。（圖／達志影像／美聯社）

現年51歲的齊里瑪等10人10日搭乘軍機飛往北部出席前官員葬禮，途中因天氣惡劣失聯，經搜救尋獲機體殘骸；事發第二天，馬拉威總統稍早召開記者會證實，機上無人生還。在17日，馬拉威有成千上萬人參加齊里瑪的葬禮。

齊里瑪投身政壇前是電信業高層，2022年曾捲入貪污醜聞，因涉嫌收受回扣被反腐敗機構逮捕，他則堅決否認有任何不當行為。法院今年5月撤銷所有指控，但未說明理由。齊里瑪被看好在2025年總統大選出線，和馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）曾是競爭對手，2019年因違規行為在選舉中落敗後組成搭檔，提出異議後成功翻轉結果，獲得司法單位有利裁決，2020年在第二輪投票中勝出。