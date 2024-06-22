台鐵受傷司機開完刀轉一般病房　工會贈慰問金：至少休養1個月

▲陳姓司機員救出時躺在擔架上送往醫院救治，已順利完成手術。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵229次新自強號列車昨日在花蓮路段西正線撞上覆蓋在軌道上的土石流，造成列車出軌，陳姓司機員手部骨折。台鐵企業工會秘書吳長智今(22日)表示，陳姓司機員凌晨2時完成手術轉到一般病房，工會及公司致贈慰問金，預估休養至少1個月，先安排行政工作。

負責駕駛此次事故列車的陳姓司機員今年51歲，台鐵公司指出，陳姓司機員於2015年到台鐵服務從事車輛檢修，2018年起轉任司機員，平時負責轄區為往台東或往樹林列車，工作時表現良好。

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吳長智說，陳姓司機員平日工作表現都很好，依照台鐵公司身體健康檢查都符合規定，昨傍晚發生該此事故，約凌晨1時進入手術室開刀，2時多完成手術轉到一般病房，家人在早上前往醫院，公司總經理特別指示給個紅包壓壓驚，公司跟火車聯相關工會都給予慰問金。

吳長智表示，該司機員後續醫療費用會由公司負擔，其他醫療費用與保險也會提供協助，目前預估至少要休養1個月的時間，因為手部骨折受傷，暫時無法出力，先安排做行政類工作。

吳長智表示，台鐵不像高鐵、捷運是封閉路線，平交道又多，狀況會隨時發生，昨天事故根本無法預測，河床雨水突然暴增，土石流被捲到軌道，退去後發現土石流有2、3層樓高，今天行政院長卓榮泰到醫院探視司機員時，工會也會當場提出訴求加裝護欄等提高列車安全的措施。