　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍　烈焰狂燃眾人圍觀

▲▼ 巴基斯坦暴徒20日衝進警察局，把遊客亂棒打死焚燒遺體。（圖／翻攝自X）

▲暴徒衝進警察局，把遊客拖出室外亂棒打死。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦20日發生遊客被暴徒私刑處決的事件，一名男遊客遭眾人指控褻瀆伊斯蘭教聖書可蘭經，引爆至少數百人不滿，暴徒衝進警察局把男遊客拖行到戶外亂棍打死，焚燒遊客遺體，群眾歡呼圍觀烈焰燃燒的殘忍一幕。針對這起事件，當地警方已針對數百名涉案者展開調查。

▲▼ 巴基斯坦暴徒20日衝進警察局，把遊客亂棒打死焚燒遺體。（圖／翻攝自X）

▲遊客被圍毆致死後，遺體被眾人放火燃燒，現場眾人圍觀。（圖／翻攝自X）

美聯社、太陽報報導，這名受害男性名叫伊斯梅爾（Mohammad Ismail），住在開伯爾普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）當地的飯店，但卻被整群當地人指責褻瀆可蘭經。員警烏拉（Rahim Ullah）透露，為了保護伊斯梅爾的安全，當時有警察把他帶往警局。

只不過當時眾人發動私刑，一路追伊斯梅爾追到警察局，衝進警局大門，壓制警察並朝員警擲石，逼得員警只能離開現場，眾人接著把伊斯梅爾拖至室外。

畫面顯示，眾人把伊斯梅爾團團包圍，持棍棒毆打致死，過沒多久開始焚燒他的遺體，並為他的死歡呼。當時多達數百人聚集在現場，看著烈焰在黑夜中燃燒，群眾當時還放火焚燒警察局與多輛汽車。除了受害的死者，外傳整起事件還造成8人受傷，當地警方已鎖定數百名涉案者展開調查。

▼事件發生後，當地居民看向遊客遭焚屍的現場。巴基斯坦警方已針對數百名涉案者展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 巴基斯坦暴徒20日衝進警察局，把遊客亂棒打死焚燒遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 巴基斯坦暴徒20日衝進警察局，把遊客亂棒打死焚燒遺體。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
台鐵事故「最暖畫面」！　大學畢業生：大家都在跟列車長說謝謝
一上飛機「瞬間煙霧迷漫」　乘客嚇喊要逃嗎！空姐曝原因：正常
幕後／覆議只是中繼站　綠兵分四路戰釋憲、宣講齊放為青鳥「保溫
快訊／王董說的籃壇大事公布了！　確定是台灣職籃新聯盟
明晚別去這裡！台中40歲女陳屍世貿公園　「園內」辦頭七科儀
快訊／男陳屍高雄旅社！　房務開門嚇傻
卓榮泰鞠躬致歉！　喊話：下個月坐火車來花蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴基斯坦恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍　烈焰狂燃眾人圍觀

英國首富家族「剝削印度幫傭」　工時18hrs只給290元！4人遭判4年

美核動力航母羅斯福號抵釜山　將參加美日韓聯合軍演

電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

10年租金飆漲68％！　巴塞隆納擬「禁止遊客短租公寓」

1個月狂吞1176顆止痛藥！　他吃到吐血才知「胃潰瘍、腎衰竭」

麥加朝覲突尼西亞人增至49死　「宗教部長」遭總統下令拔職

美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

馬斯克遭爆料「升格當12寶爸」！　和正妹下屬有了第3孩

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

巴基斯坦恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍　烈焰狂燃眾人圍觀

英國首富家族「剝削印度幫傭」　工時18hrs只給290元！4人遭判4年

美核動力航母羅斯福號抵釜山　將參加美日韓聯合軍演

電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

地中海小島「氣象海嘯」水流灌上岸　躺椅淹到移位遊客驚慌逃

10年租金飆漲68％！　巴塞隆納擬「禁止遊客短租公寓」

1個月狂吞1176顆止痛藥！　他吃到吐血才知「胃潰瘍、腎衰竭」

麥加朝覲突尼西亞人增至49死　「宗教部長」遭總統下令拔職

美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

馬斯克遭爆料「升格當12寶爸」！　和正妹下屬有了第3孩

粉絲快收藏！福島必玩4座吉利蛋公園　還有超萌粉色寶可夢列車

以前曾墮胎「要告訴未婚夫嗎？」　兩派戰翻：不是好事

偷小貨車「開門撞警」棄車逃進夜市　勇警負傷猛追15分鐘逮人

夾大塊芒果、奶油乳酪醬！好丘「2款芒果貝果」夏季限定開吃

卡通IP瀏海夾成新潮流？三麗鷗、寶可夢到迪士尼都有　放在頭上超可愛

3賣家超惡劣！誆195人騙115萬　民眾買遊戲機「開箱變洋芋片」

台鐵事故「最暖畫面」！　大學畢業生：大家都在跟列車長說謝謝

39歲詹皇將恢復自由身！　有望生涯最大52億合約＋霸王條款

朱立倫問國會改革「若清白怕什麼？」　綠委：白色恐怖時也這樣說

台鐵搶通「崇德到和仁段」！30公里慢駛　列車延誤10分鐘

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

國際熱門新聞

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

校園穿丁字褲翹臀狂晃　色色宣傳片被罵爆

陸客赴日購物　海南免稅銷售暴跌

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

馬斯克當12寶爸　和正妹下屬有了第3孩

即／美阿肯色州槍擊釀3死　兇嫌遭逮

日本新宿歌舞伎町萬聖夜街頭將禁酒

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

火辣女大生成「老人女王」　7翁揮金爭寵只為一犒賞

達人公開「4大終極秘訣」防行李搞丟！

富豪「擲銀彈」表態　麥隆豪捐16億捧川普

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

巴黎奧運「選手村只給電扇」美國自備空調

更多熱門

相關新聞

72歲老頭花6萬「買12歲女童」強娶

72歲老頭花6萬「買12歲女童」強娶

巴基斯坦一名72歲老翁以50萬盧比的價格，買下一名12歲女童後，逼迫對方與他結婚，所幸警方獲報後在婚禮當天，直接強行進入老翁家中將他逮捕，但女童的父親卻趁亂逃離現場。

巴國男申請創「Gay俱樂部」　遭送精神醫院

巴國男申請創「Gay俱樂部」　遭送精神醫院

巴基斯坦爆眼鼻流血怪病　發病2周就會死

巴基斯坦爆眼鼻流血怪病　發病2周就會死

巴基斯坦重大車禍　巴士墜谷至少28死

巴基斯坦重大車禍　巴士墜谷至少28死

巴基斯坦恐怖高溫「飆破52度」！

巴基斯坦恐怖高溫「飆破52度」！

關鍵字：

巴基斯坦私刑褻瀆可蘭經暴徒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

日本馬來貘「運輸抵台無生命跡象」

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

夏至炎熱致命　宜蘭老婦人菜園疑中暑倒地

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面