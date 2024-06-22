巴基斯坦恐怖私刑！暴徒亂棒打死遊客焚屍　烈焰狂燃眾人圍觀

▲暴徒衝進警察局，把遊客拖出室外亂棒打死。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦20日發生遊客被暴徒私刑處決的事件，一名男遊客遭眾人指控褻瀆伊斯蘭教聖書可蘭經，引爆至少數百人不滿，暴徒衝進警察局把男遊客拖行到戶外亂棍打死，焚燒遊客遺體，群眾歡呼圍觀烈焰燃燒的殘忍一幕。針對這起事件，當地警方已針對數百名涉案者展開調查。

▲遊客被圍毆致死後，遺體被眾人放火燃燒，現場眾人圍觀。（圖／翻攝自X）

美聯社、太陽報報導，這名受害男性名叫伊斯梅爾（Mohammad Ismail），住在開伯爾普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）當地的飯店，但卻被整群當地人指責褻瀆可蘭經。員警烏拉（Rahim Ullah）透露，為了保護伊斯梅爾的安全，當時有警察把他帶往警局。

只不過當時眾人發動私刑，一路追伊斯梅爾追到警察局，衝進警局大門，壓制警察並朝員警擲石，逼得員警只能離開現場，眾人接著把伊斯梅爾拖至室外。

畫面顯示，眾人把伊斯梅爾團團包圍，持棍棒毆打致死，過沒多久開始焚燒他的遺體，並為他的死歡呼。當時多達數百人聚集在現場，看著烈焰在黑夜中燃燒，群眾當時還放火焚燒警察局與多輛汽車。除了受害的死者，外傳整起事件還造成8人受傷，當地警方已鎖定數百名涉案者展開調查。

▼事件發生後，當地居民看向遊客遭焚屍的現場。巴基斯坦警方已針對數百名涉案者展開調查。（圖／達志影像／美聯社）