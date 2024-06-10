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發病2周就會死！巴基斯坦爆「眼鼻流血」怪病　已奪2命速頒緊急狀態

▲▼巴基斯坦爆發致命的克里米亞─剛果出血熱（CCHF）疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦爆發由病毒性蜱蟲引起的克里米亞─剛果出血熱疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦近日爆發致命的克里米亞─剛果出血熱（Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF）疫情，目前已導致2人喪命。當局緊急呼籲當地居民做好防護措施，以防止病毒傳播。

據《每日星報》報導，這起疫情發生於巴基斯坦的第三大城市拉瓦爾品第（Rawalpindi）。感染CCHF病毒後死亡的2名受害者，分別是哈茲羅（Hazro）的屠夫伊姆蘭（Imran），以及來自Jund地區的婦女基蘭（Khiran）。

這2名病患已於5月3日和5月18日在貝娜齊爾·布托醫院（Benazir Bhutto General Hospital）病逝，因此旁遮普省畜牧和乳製品發展部緊急在阿托克（Attock）和其他地區頒布緊急狀態，挨家挨戶地進行噴灑和清潔作業。

▲▼巴基斯坦爆發致命的克里米亞─剛果出血熱（CCHF）疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲當局緊急在疫情高風險地區進行清消作業。（圖／達志影像／美聯社）

此外，所有被帶到拉瓦爾品第及附近牲畜市場的祭祀動物都必須接受嚴格檢查，任何感染病毒或有皮膚腫塊的動物將被禁止進入市場。拉瓦爾品第畜牧部透露，當局已在多個地點設立了檢查站，並將駐紮在11個市場，全天確保所有市場的動物的健康與衛生。

當局也提醒民眾，在購買祭祀動物時，最好避免攜帶兒童前往市場，並盡量穿著淺色衣服、避免觸摸動物、塗抹驅蟲藥，以免感染CCHF病毒。CCHF是一種病毒性蜱蟲（tick）傳染疾病，其媒介為蜱類，藉由叮咬可以感染多種動物、家畜，甚至是人類。

報導稱，患者染上CCHF後，可能會出現關節疼痛、頭痛、嘔吐及眼睛出血等症狀，隨著病況發展，也可能惡化為嚴重流鼻血、大範圍且嚴重的瘀傷，患者死亡率約為30%，且可能在發病2周內不治。去年，法國就曾在蜱蟲發現這種病毒，所幸當地暫時未發現人類感染的本土病例。

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