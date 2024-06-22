陸懲台獨最重死刑　柯建銘指國台辦與藍白串聯：國安問題應查辦

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

大陸國台辦21日發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，其中規定，分裂國家犯罪最高是死刑，追訴期是20年。對此，民進黨團總召柯建銘今（22日）表示，傅崐萁前幾天突然暴怒拍桌，連續三次說不要講兩國論。國台辦也馬上公布要懲戒台獨分子，事證明顯，這種賣國行為已經涉及國安問題應該予以查辦。柯也指出，況且他想怎麼懲治都沒有用，中國法律不及於台灣，就是裝腔作勢而已。

柯建銘表示，覆議案結束後不是只有釋憲跟緊急處分，台灣危機接踵而至，藍白皆是中國附隨組織、再清楚不過，這絕對是國安問題，昨天下午國台辦開記者會要懲罰台獨分子，最重死刑，有四個面向，除台獨外、加入國際組織也算，課綱等等也是，這就是天羅地網的流刺網，要你怕、要你投降。

柯建銘指出，傅崐萁前幾天突然暴怒拍桌，連續三次說不要講兩國論。當然是講給習近平、講給中國看，國台辦也馬上公布要懲戒台獨分子，這不是配合什麼才是？事證明顯，這種賣國行為已經涉及國安問題應該予以查辦，這不是公然賣台嗎？中國附隨組織的跳樑小丑，藍白把自己推上政治斷頭台。

柯建銘強調，曹興誠昨天說應該要罷免顛覆台灣的國民黨立委、青鳥罷免之風再起，國家生死存亡之際，自己國家自己救，相信民意會反撲。請國民黨立委晚上睡覺前好好想想，要繼續賣國嗎？

至於柯建銘2022年就被列為台獨頑劣分子，會不會擔心被祭旗？柯建銘表示，敵人的攻擊是他最大勳章，一點用處都沒有，自己不是沒有理念的人，很多人清楚國家使命如何，置生死於度外搶救國家，況且他想怎麼懲治都沒有，中國法律不及於台灣，就是裝腔作勢而已，當然引起台灣人民更大反彈。

柯建銘指出，國台辦公布四大面向，大家都有機會中，包含青鳥、所有人，民進黨跟台灣人民會怕這個？請中共自己先解決內部問題，不要再恐嚇台灣，一點用都沒有。

綠委許智傑則表示，中國打壓台灣、箝制言論自由的手段越來越誇張，竟然可以懲治台獨判死刑，被告缺席也可以審判，這種沒有法治、人權精神的國家，呼籲國人前往中國需審慎，避免遭遇各種莫須有罪名，得不償失！