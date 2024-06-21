19歲女遭住持「嘿咻能成佛」誘上床　她超渡媽媽信了5年才驚覺被騙

▲19歲女遭住持「嘿咻能成佛」誘上床，她想超渡媽媽信了5年，發現真相超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

遼寧省一名34歲女子日前指控，她19歲時因為媽媽車禍死亡，經常到聖經寺尋求心靈安慰，不料遭聖經寺住持包長江誘騙，聲稱只要2人進行性行為，不僅她可以成佛，連死去的媽媽也可以得到超渡，她因此成為對方的洩慾工具長達5年，直到23歲到其他佛學院學習，才發現自己被騙了，如今決定舉報對方。

綜合陸媒報導，這位34歲女子近日拍攝影片，舉著自己的身分證在鏡頭前指控，自己19歲時因為媽媽車禍死亡深受打擊，因此頻繁前往聖經寺尋求心靈的安慰，當年尚未擔任住持的包長江知情後，利用她的脆弱心態謊騙她說，只要2人進行性行為，不僅她可以成佛，連死去的媽媽也可以得到超渡。

她當年因為涉世未深，又誤以為包長江是得道高僧，沒有多疑遂與對方發生性關係，接下來數年也一直是對方的洩慾工具，直到23年她閱歷逐漸豐富，加上前往其他佛學院學習，才終於意識到自己被騙了，一度精神陷入崩潰，直到前陣子才勉強從事件中走出來，並決定舉報包長江騙色。

女子也解釋，她最初曾經到遼寧宗教協會舉報包長江，但協會一直沒有拿出任何說法或作為，她無奈之下才會選擇在網路上實名舉報。對此，彰武縣民宗局表示，女子的指控並非事實，目前已經報警處理。