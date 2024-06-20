「2檔股票」爆賺300萬！銀行女霸氣離職：這裡賺5萬太慢了

▲女同事股票賺了300萬，丟離職出國深造。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

台股站上2萬3，讓不少人財富自由！一名在公股銀行上班的男網友稱，女同事自曝買了台積電與鴻海賺了300萬，毫不猶豫丟辭呈，說要出國念書完成夢想，不論大家怎麼勸都沒用，女同事則回「在公司一個月才賺5萬太慢了」，一番話讓原PO反思「「財富自由能夠離職的定義是什麼？」

一名男網友在Dcard表示，女同事在昨天丟離職單了，說自己買台積電與鴻海賺了300萬，終於嚐到財富自由的甜頭，也決定實現出國念書的夢想，同時還稱每天損益都是50萬上下，相比現在每月只賺5萬，想致富實在太慢，「不管大家跟她勸說...不可能永遠都這麼順」，然而對方就是聽不進去。

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對此，原PO思索一番，假設今天女同事是說「賺到幾棟房」，大家才會認定真的有本錢離職，因此讓原PO好奇拋問，「財富自由能夠離職的定義是什麼？是賺到多少錢？或是多少資產？或是幾張ETF之類的？」

最後，原PO也補充強調，目前任職公股銀行，大家都是努力讀書考進來的，且年終不差，職場氣氛很好、流動率不高，因此大家才會要女同事想清楚，「當然已經決定了也是只能祝福她。」

文章曝光後，一票網友力挺，「她對財富自由定義就是賺到300萬可以支持她出國唸書，有選擇權很好啊」、「說不定她講的保守說賺了300萬，實際賺更多啊不透露而已，能有一筆資金能去追夢很棒啊」、「我對財富自由的定義：隨時可以離開不喜歡的工作環境or人」、「她這麼上進！賺了錢是要出國唸書欸，回國後可以找到更好的工作啊，這是投資自己，另外通常不可能把自己所有資產都Allin股市，賺300萬只是她資產的一部分啊」、「300萬很夠一大段時間生活了，趁年輕出國讀書投資自己，學成後賺更多不是件壞事」。

還有網友分析，「賺300萬，本金可能700萬，市值1000萬，台積鴻海丟著年化10%，一年就100萬，的確不必跟你一起蹲在那個地方領5萬」。