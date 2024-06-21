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臺東長者「不老技藝龍系寶」競賽　500長者熱情展現活力

▲不老技藝龍系寶」競賽，500位長者熱情展現活力與魅力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲不老技藝龍系寶競賽，500位長者熱情展現活力與魅力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

在超高齡化社會的挑戰下，讓高齡者享有健康、活躍的老年生活已成為當務之急，為了落實在地老化的理念，臺東縣衛生局於21日在臺東縣藝文中心，舉辦「113年度臺東縣長者活躍老化競賽-不老技藝龍是寶」長者活躍老化競賽，共有480位來自14鄉鎮的長者以舞蹈和健康操的形式，展現青春活力和團隊精神。在激烈的角逐中，最後由關山鎮中福社區與金峰鄉正興社區發展協會脫穎而出，分別榮獲冠、亞軍，獲得1萬2000元與1萬元豐厚獎金，並將代表臺東縣參加9月初的東區競賽。另也頒獎季軍達仁謠迴kuvaleng、佳作兩名，分別為池上喇密特文化藝術發展協會與海端健康-布能沒有我。

臺東縣衛生局長孫國平表示，臺東縣老年人口佔總人口比例19.7%，高於全國平均18.7%，然而長者是社會寶貴的資源，他們充滿智慧，為了強化社區健康，減少長者衰弱風險，維持長者日常生活之獨立性和自主性，降低其依賴程度，臺東縣政府多年來積極推動與長者相關的預防及延緩失能、失智政策，包括長者動動班、銀髮健身俱樂部、長者量六力、健康照顧模組方案、長者營養評估及照護等等，致力於建構在地健康老化的生活友善環境。

長者活躍老化競賽是一個媒介，希望社區中的長輩可以走出家門，減少孤獨在家的時間，參與社區活動，像是平常可到關懷據點、樂齡學習中心和文化健康站學習新知，拓展交友圈，臺東不僅好山好水好美麗，期盼長輩們更要有顆健康的心靈，預防失智及失能找上門。

衛生局指出，「113年度臺東縣長者活躍老化競賽-不老技藝龍是寶」凝聚了全縣長者的力量和智慧，展現了臺東縣的活力與魅力。在這場競賽中，看到了長者們不畏高齡的勇氣，穿著色彩繽紛、具有在地特色的服裝，他們舞步輕快、動作熟練，仿彿時光倒流，重返青春。最後並透過隊呼倡議失智與營養相關議題，展現了別出心裁的舞台演出。最令人驚嘆的是，平均年齡75餘歲的參賽隊伍中，最年長者為95歲阿嬷，更有祖孫攜手共舞，展現出無盡的活力！

這次比賽不僅是一場競技，更是一場社區組隊的動力盛會，要激勵長者們走出家門，提升體力，增進社會參與。「不老技藝龍系寶」齊聚動起來，健康龍總來，期待這場競賽所展現的健康活力能持續蔓延，影響更多的長者，讓每一位銀髮族都能健康、快樂、幸福地老化。

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