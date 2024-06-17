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日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

（圖／翻攝施景中臉書）

▲網友直呼，有斑點的香蕉才好吃。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，一名日本女高中生發起「成人香蕉」運動，隔7年履行諾言，跑來台灣自助旅行。

施景中16日在臉書說，女兒讀北一女的時候，擔任綠衣使節，曾經招待日本御茶水女子高校的學生到家裡住，「我們全家帶她們在台大校園逛了一圈，跟她們講述台大和日本的淵源。記得最後送她們回到北一女的時候，其中一位高挑可愛的女生神情有些哀戚，跟我女兒說，『我以後一定會再來台灣找妳玩』。」

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施景中表示，隔了7年，當年的日本女高校生已從日本名校畢業，也上班了，真的履行她的諾言，跑來台灣自助旅行，依著當年留的聯絡資訊，找了女兒一起吃飯，相談甚歡。席間，她說：『在日本的超市，如果香蕉出現斑點，會被認為是不良的商品，店員會把它丟掉，不會出現在貨架上』。」

▼香蕉有許多營養價值。（圖／記者楊惠琪攝）

▲香蕉。（圖／記者楊惠琪攝）

施景中指出，「當年她只有高中，卻知道出現褐色斑點這種香蕉，更香甜、更有營養。為了減少食品浪費，於是她發起一個運動，叫「大人(おとな)バナナ（成人香蕉）」，意思說這些不是不良品，而是更成熟、更營養的香蕉，她去向日本的超市要（或是低價買入）這些即將廢棄的香蕉，然後把它做成蛋糕販售，賺取了一筆小的財富。」

施景中提到，「我不知道她這些知識，是否來自當時來自台灣見學的印象，但我確定她對台灣有非常美好的回憶，也和女兒互許未來再次相見的那一天。」

對此，許多網友留言，「拜託，有黑點的香蕉才真正好吃」、「要出現斑點才好吃呀」、「熟的香蕉做蛋糕最適合，好吃又有香氣。」

而農業部也曾分享「超實用香蕉色級卡」，並提到，香蕉轉色一般可以分為7個等級，越成熟的香蕉越軟越甜，不同熟度香蕉營養價值也是不一樣的，綠蕉含多量澱粉，食用具有飽足感，可以拿來烹飪，不建議生吃，而越熟的香蕉則營養價值是越高。

►2級香蕉的青色香蕉：

吃起來會澀澀粉粉的，大部分都還沒轉糖，可用來加工，但還沒熟不建議生吃。

►3～4色級的青黃色香蕉：

吃起來酸酸的，可以用來加工或烹飪，但不建議生吃。

►5色級的黃色兩端綠蕉：

購買挑選就選它！這個級別比較可以開始食用，但甜度不高，酸中帶甜，口感軟軟硬硬的。

►6～7色級的香蕉：

甜度高、含大量的抗氧化多酚，具抗氧化的效果，很好吃但要小心糖分及熱量。

▼香蕉色級卡。（圖／農業部）

香蕉色級卡。（圖／翻攝農業部臉書）

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