願幫柯文哲繳107萬呆帳　陳佩琪曝1前提：辦雙城「市長自費」就好

▲柯文哲、陳佩琪。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲於卸任前舉辦最後一場雙城論壇，因在違反台北市議會附帶決議狀況下舉辦，所以議會不予核銷107萬元費用，至今成為呆帳；由於柯文哲曾稱，若台北市長蔣萬安向他求償就付，蔣19日稱會再與議會溝通。柯文哲妻子陳佩琪20日說，若蔣市府開繳費單來，自己絕對立刻去轉帳繳清，但也請蔣不要跟議員一樣雙標，既然是藍綠共同制定的規定，現在共軍動作更頻繁，「要辦雙城論壇，都請市長個人自費就好。」

陳佩琪20日於臉書發文表示，昨晚看到雙城論壇的費用又被市議員拿出來說嘴，其實這事吵很久了，實在有些話想說，從2022年到最近，共機、共艦擾台好像不再是新鮮事，大家已見怪不怪，最近還被漁民目睹潛艦冒出頭來，台灣應對之道也說持續監控中。

陳佩琪提及，既然雙城論壇是台北市和上海市特有的交流活動， 若國、民兩議員認為共機共艦擾台就不能辦，那大家都要遵守，不是只有柯文哲當市長才不准辦，否則就太雙標了，相信議員不會如此。

陳佩琪指出，柯文哲卸下市長後，就沒薪水收入了，但自己還持續工作有收入、負擔的起，「蔣萬安應該被這事煩甚久了，若下令主計或出納開個繳費單來，我絕對用醫院薪資轉帳戶立刻去轉帳繳清，保證不會去市府作秀繳納。」

陳佩琪也強調，「不過也請市長（蔣萬安）跟議員一樣不要雙標，既是國、民兩黨議員共同制定的規定，且現在共軍軍事活動更頻繁了，所以要辦雙城論壇，都請市長個人自費就好。」去年雙城論壇不知花了多少錢？錢如何核銷？請市府尊重議會、向議會說明清楚，若當年制訂的規矩是共機、共艦擾台，但只有柯文哲當市長才不能辦，那就另當別論。