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屏東市2大百貨公司年中慶　限時折扣多元回饋

▲Global Mall屏東市推出年中慶活動 。（圖／Global Mall屏東市提供）

▲Global Mall屏東市推出年中慶活動 。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市兩大百貨公司展開年中慶活動，其中Global Mall屏東市迎夏換季，並為即將到的暑假暖身，加碼再祭點數放大回饋、行動支付好康、滿額禮多項超值好康；太平洋百貨公司品牌年中優惠，即日起~6/30，SKECHERS當季服飾、鞋款1件/雙9折，兩件/雙85折，還可享有單筆滿3300元現抵300元

▲Global Mall屏東市推出年中慶活動 。（圖／Global Mall屏東市提供）

Global Mall屏東市年中慶，多元回饋：週一至週五刷GMpay消費滿800元點數3倍送，並擴大多元行動支付包括LINE Pay、街口支付、icash Pay推消費滿額享點數或現金回饋，另LINE Pay、街口支付綁定Global Mall會員消費滿額再分別加碼抽10,000點LINE POINTS、環球點數。

另有滿額禮：單筆消費滿額可獲美食券，集滿3張可兌換出遊餐具2件組，引進兩大流行服飾品牌快閃，美式休閒服飾品牌全新「Arnold Palmer Young Line漾系列」、小資時髦穿搭「CC.DAILY」，此外，6月下旬還有餐飲新櫃「巴蜀大爺川料理・酸菜魚」南臺灣首店於5樓登場，主打超夯酸菜魚、番茄魚及創意川味料理

▲Global Mall屏東市推出年中慶活動 。（圖／Global Mall屏東市提供）

▲▼太平洋百貨男裝休閒品牌年中優惠。(取自/太平洋百貨公司臉書)

▲Global Mall屏東市推出年中慶活動 。（圖／Global Mall屏東市提供）

屏東太平洋百貨 #4F #男裝休閒品牌年中優惠，SKECHERS當季服飾、鞋款1件/雙9折，兩件/雙85折，還可享有單筆滿3300元現抵300；山頂鳥2件新品75折，消費滿額贈好禮，滿4600元贈不銹鋼保溫瓶500ml乙個滿6600元贈黑色17L多功能後背包乙個；WOLSEY滿8000元現抵800元；Hang Ten滿3000元現抵300元、滿4000元現抵400元、滿5000元現抵500元。PPFM品牌優惠慶新品7折、部份商品5折，滿5000元送500元。各品牌門檻擇一兌換，詳情洽各專櫃說明為主。

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