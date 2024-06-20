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屏東市重陽敬老禮金下修　65歲以上長者每人可領取500元

▲屏東市公所重陽敬老禮金下修發放年齡至65歲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市公所重陽敬老禮金下修發放年齡至65歲 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所重視長者福利，今年(113年)調整重陽節敬老禮金，放寬敬老禮金領取年齡從75歲下修至年滿65歲以上長者，9月11日起，將致贈屏東市65歲至69歲長者每人500元，70歲至99歲長者每人1,000元整，百歲以上人瑞每人6,000元，期盼經由下修發放年齡，讓更多長輩受惠，同時祝福長輩福泰安康，健健康康呷百二。

市長周佳琪表示，上任後公所團隊戮力推動長者社會福利，去年即先行調整75歲以上長者福利，敬老金由600元提高至1,000元；今年(113)經過評估財政狀況後，在不影響後續各項福利推動的狀況下，推行敬老禮金新制，70歲以上每人1000元，更進一步加碼下修發放年齡，讓年滿65歲以上未滿70歲的長者也可領取敬老禮金500元。

屏東市113年重陽敬老禮金致贈對象為發放年度今年12月31日(含)前，年滿65歲（含）以上，且於6月30日止(含當日)已設籍屏東市，至重陽節前一個月仍在籍之長者。因發放年齡下修，領取人數將從原先13,000人增加為38,000餘人，致贈方式採「匯款轉帳為主、現金致贈為輔」，符合資格的長者於6月25日起至8月20日止申請匯款登錄，請長者攜帶身分證及金融機構存簿，就近至屏東市各區里聯合辦公室辦理。轉帳匯款僅需申辦一次，往後每年皆以轉帳方式領取，不必重複申請；112年已使用郵局匯款領取重陽禮金之長者、列冊之年滿65歲中低收入戶及領取中低老人生活補助及身心障礙生活補助的長者，則不需再至里辦公處登錄匯款資料。

周佳琪表示，113年重陽敬老禮金發放年齡下修，由市公所自有財源支出，原預算14,340,000元增加17,300,000元，總預算31,640,000元，感謝代表會支持增列預算，讓更多長者收到這份祝福，感受到尊崇與關愛。

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