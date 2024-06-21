婆婆大方又照顧人「卻有1缺點」　一票氣搖頭：明顯不尊重你

▲婆婆將女兒的洋裝送人，讓原PO很難過。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「如果是我自己買的就算了，但我始終沒說出口。」一名女網友發文表示，她的婆婆平時對她很好，但對方有一個缺點，就是沒經過她的同意，就將她的東西送人。她透露，先前婆婆就將她媽媽送給她女兒的洋裝送人，讓她很難過，不過婆婆平時真的很大方、很照顧人，所以她最後也沒把這個心情說出口。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆平日對她非常好，但有一個小缺點令她困擾，「是不經過我的同意，就將我的東西送人」。

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原PO舉例，她的母親曾經送給她女兒一件洋裝，她也非常喜歡這件洋裝。然而，有次丈夫帶著孩子去婆家時，婆婆因認為洋裝太小，就讓孩子換下來，送給了小姑的孩子。後來丈夫帶著孩子回家時，原PO才發現女兒換了衣服，孩子看起來也不太高興。

原PO透露，過了幾天後，婆婆還自豪，「說她幫忙把洋裝送給小姑的孩子，還說她們高興得不得了。」後來婆婆更提醒原PO，要常常與孩子溝通、做人要大方，不需要的東西就要大方送人，不要臭著臉。

原PO坦言，她心裡其實有些難過，因為那件洋裝對她有特殊的意義，是她的母親特地送給孫女（原PO女兒）的禮物。只是，因為婆婆平時對她和孫輩都非常好，所以她最後還是選擇將這件事情放在心裡。

不過貼文曝光後，大票網友都搖頭，「感覺有夠差！要送人家東西前也問一下東西的主人！有夠沒禮貌」、「我會拿回來！翻臉也無所謂」、「有金飾沒在戴的嗎？拿去送人啊，反正她也用不到」、「不！對你好跟尊重是兩回事，這事情明顯就是不尊重你，那種好根本就是虛情假意，以後情緒勒索才有台詞」、「老公在幹嘛」。也有網友建議，「可以在氣氛適當的時候提一下」。