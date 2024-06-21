婆婆每月給3萬「要媳負責家務」　網勸拒絕：被使喚還要感謝她

▲婆婆要將家務事交給媳婦處理。 （示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「目前這都她在做！」一名女網友發文表示，婆婆因為身體越來越差，所以想要每月給3萬元的零用錢，把一些家務事交給她處理，「叫我這幾天想好答覆她。」貼文曝光後，大票網友卻直搖頭。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆日前提議，說要每月給她3萬元的零用錢，但條件是她必須負責煮三餐、打理家務，以及跑腿。婆婆還說，買菜的錢會另外給，要原PO這幾天好好想想再答覆。

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原PO透露，這些事情原本都是由婆婆一手包辦，但婆婆的身體狀況越來越差，因此想將這些事情交給媳婦做。她也補充說道，其實她還有一位大嫂，但對方在上班，「雖然大家同住，但我還要在家顧1歲多的小孩，所以婆婆直接挑我」。

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「會不會持續給很難講喔，原本想說照顧公婆還好，但還有大嫂一家？真的是謝了，拿錢了是當你幫傭嗎」、「不要，慢慢的會變理所當然，然後沒錢拿」、「做的事比3萬還累，會受不了」、「她會把給你的3萬當成30萬，不停的使喚你，還要你感謝她」、「千千萬萬不要做，去找個工作比這個還輕鬆」。

還有網友透露，「我婆婆之前要我煮飯，每個月給我2萬元的菜錢，結果一次沒拿過」。