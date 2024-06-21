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社會 社會焦點 保障人權

碰瓷神鬼夫妻起底！　「詐保SOP」海撈5504萬

記者黃翊婷／綜合報導

53歲周姓男子與57歲林姓妻子涉嫌自2014年起，靠「詐保SOP」，以走路跌倒、手腳扭傷等意外傷勢向多家保險公司申請理賠，獲得的出險金額高達5504萬元。夫妻倆拿著這些錢到花蓮買農舍、別墅、農地，家中收藏260條金條、110盒高檔燕窩，10年來明明沒有工作，卻過著優渥的退休生活。

▲刑事局逮捕補教退休老師涉嫌詐保5千餘萬的林姓夫妻檔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲周姓夫妻涉嫌詐保5504萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

周男曾擔任補教業英文教師，林女也在補教業待過，後來轉換跑道考取保險經紀人，沒想到她在熟悉保險請領相關規定之後，竟利用實支實付的漏洞，和丈夫成為「申訴大戶」。

周姓夫妻自2014年起密集投保多家保險公司的意外險、意外傷害險，隔年他們便以走路跌倒、手腳扭傷等意外傷勢，向保險公司申請理賠。由於周姓夫妻「受傷」都是去中醫看診，自述被碰撞跌倒，再趁機購買燕窩、人蔘等昂貴的中藥材，然後憑藉診斷證明和收據副本申請理賠，之後再把中藥材變賣牟利。

周姓夫妻在這10年間跌倒受傷近千次，並以每次就醫請領2至5萬元的方式，累計獲得出險金額高達5504萬元。夫妻倆明明無業，卻靠著「詐保SOP」過上優渥的退休生活，還在花蓮花費2000萬元購買農舍、別墅、農地，甚至擁有260條金條（市價2400萬元）、110盒高檔燕窩（市值超過550萬元）等物品。

目前，周姓夫妻已被警方逮捕，並依《刑法》詐欺、《洗錢防制法》等罪名移送台北地檢署複訊。檢方複訊之後，諭令兩人各以30萬元交保。

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