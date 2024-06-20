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社會 社會焦點 保障人權

新制上路！實支實付險不可超額請領　金管會：憑收據正本出險

▲金管會保險局組長陳俐君說明醫療險實支實付未來變革。（圖／記者張君豪攝）

▲金管會保險局組長陳俐君說明醫療險實支實付未來變革。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台灣進入高齡化、少子化社會，民眾投保保障健康，維護人身安全的觀念普遍提升，但也有部分民眾重複投多家保意外險、醫療險、醫療實支實付險、靠著醫療費用單據副本，重複向多家保險公司反覆出險的情況，引發保費請領糾紛、甚至詐保事件時有所聞，金管會保險局組長陳俐君20日下午赴刑事局召開記者會，說明金管會保險局會同保險業者商議後決議的重大變革。

陳俐君指出，「未來相關個人的意外傷害、醫療費用請領的相關保險，都將以醫療費用單據正本作為請領依據、且不得重複、超額請領」，新規定將在今年10月1日正式上路，國內保險業者也將在7月起推行上述新制度，杜絕重複請領高額醫療費用的亂象。

陳俐君表示，醫療險、傷害醫療險至針對民眾面臨事故就醫、依實際醫療費用支出的補償，本質上是一種費用補償型保險，未來將以醫療費用收據正本作為請領保險依據，以往民眾使用收據副本進行多家投保、超額理賠的現象是「不符合損害填補原則的」。

▲刑事局逮捕補教退休老師涉嫌詐保5千餘萬的林姓夫妻檔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕補教退休老師涉嫌詐保5千餘萬的林姓夫妻檔，起獲市價逾2400萬的黃金條塊。（圖／記者張君豪翻攝）

有民眾保很多張實支實付醫療保險，往往產生理賠金額遠超過他實際支出醫療費用，金管會為了讓這類保險商品、回歸到損害填補原則，近期將修正包含個人健康醫療及意外醫療險的相關規定。

對於民眾憂心金管會此舉「是否因此限縮我的保障？」，陳俐君解釋，市面上還是有很多給付型的醫療保險，包含重大疾病、特定傷病及癌症保險；這類保險不用實際醫療費用，而是以發生條款疾病、傷害就可獲得保險金保障，都可有效保障、補償民眾。

未來醫療實支實付險及意外醫療險修正的狀況，就是原則上民眾花了多少、保險公司賠償你多少，費用額度不足的問題可以重複投保來補足，讓被濫用的上述保險項目回歸到「保護損害填補」的本質。

▲刑事局逮捕補教退休老師涉嫌詐保5千餘萬的林姓夫妻檔。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局逮捕補教退休老師涉嫌詐保5千餘萬的林姓夫妻檔，起獲市價逾500萬的大批燕窩。（圖／記者張君豪翻攝）

金管會證實，現在市面上的保險公司、針對醫療、意外實支實付險都採取醫療費用收據正本作為出險依據，金管會將會監督保險業者必須充分積極和邀保民眾宣導說明，未來不再有實支實付險「保越多賠越多」的亂象發生。金管會這項新規定，國內保險業者將會在今年10月1日正式上路。

陳俐君補充說明：個人實支實付醫療險以「醫療收據正本」為出險依據的新規定無溯及既往、如果保戶手頭上過往加保、續保的醫療相關保險產品，則依簽約當時保險公司和保戶的契約內容規範為主，請民眾放心。

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