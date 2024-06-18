史上首例！香港「和安樂」成員潛台操盤　從德國走私1300萬K毒

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊18日宣布破獲香港和字頭第二大黑幫「和安樂」成員在台灣操盤走私歐洲K他命毒品案件，總計破獲黑幫從德國以「浴鹽、身體磨砂膏」申報進口的國際包裹兩個，經關務署台北關人員在X光檢查時發現呈現毒品反應，會同刑事局人員拆封檢查，發現內藏8.61公斤的高純度K他命，在台灣黑市價格約達1300萬元新台幣，警方指出，在歐盟部分國家K他命是管制類藥物取得並不困難，香港黑幫看中台灣K他命價格居高不下有利可圖，特別派成員來台走私引進，企圖搶占台灣毒品市場。



▲警方逮捕香港黑幫和安樂成員來台操盤跨國走私K他命案件。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



刑事局偵三大隊第三隊回同關務署、北市中山、南港、文山一、中正一、信義分局、新北市海山、金山、永和、桃園市龍潭分局共組專案小組、報請台北地檢署崑股檢察官指揮偵辦。

專案小組調查，發現有香港和安樂黑幫背景身分劉男走私K毒，先後來台在文山區木柵路一段租屋作為毒品收件地址，檢警按兵不動監控該批毒包裹，趁劉男（20歲）2月7日到郵局領貨時當場逮人，先查扣第一批K他命約4.29公斤，並在同月29日在南港某無人居住的民宅住址，逮捕第二批K他命收貨人台籍劉男（47歲、經查有殺人、槍砲等前科）及提供領貨人電話的余姓男子（31歲），並攔下第二個毒品包裹，查扣4.32公斤K他命毒品

警方調查，香港黑幫和安樂成員劉男，先從香港飛台灣找到文山區木柵路一帶作為毒包裹收貨地址，租屋後就返回香港，劉男則被期約酬勞1萬元港幣在南港尋找「出租中或無人居住」民宅作為收包裹地址，並借用余男作為收貨人電話，藉此規避警方查緝，警方兩波拘提搜索行動陸續逮捕3人到案。





其中余男得知劉男商借手機門號代收包裹，允諾事成後會給酬勞，但並未交付現金，也未告知是用來招領毒品包裹，涉案情節較輕，遭警方移送後檢察官獲10萬元交保，其餘兩人因涉犯毒品危害防制條例之運輸毒品罪嫌，訊後遭法院裁定羈押禁見，目前檢警正在溯源釐清該批K他命走私案的黑幫主嫌。

►獨／北市中階警官驚爆性侵親生女 挨告厚顏急送報告：5／1退休



►獨／狼警4月初遭控性侵親生女 2周後才拔主管仍未受懲處

►竹聯戰堂成員擁槍毒 藏新北社區大樓頂樓...特勤警攻堅逮4嫌

