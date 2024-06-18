二大一少！黃仁勳富貴面相大公開　呂捷被斷好賭又好嫖

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記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

人的命和運，是天註定還是能修改？謙稱自己是學渣出身的命理師簡少年來了，他研究面相看一個人的命運，舉人氣3兆男黃仁勳為例分析富人相，他說眉毛少、鼻大下巴大，創業ㄧ定成！

▲命理師簡少年。（圖／《豈有此呂》）

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主持人呂捷自爆有人為騙他的錢錢，斷言他「眉毛沒過橋好賭又好嫖」一定哈這味，笑壞簡少年喊好靠邀，不過簡少年也說呂捷45歲後運大開，只要清理眉毛和髮角「退印」，印堂變寬代表權力變大，要弄到像「恰吉」王世堅那麼寬！

▲呂捷分享有人為招攬他買春，斷言他「好賭又好嫖」的經歷。（圖／《豈有此呂》）

簡少年提到最開始是因為在阿姨家找到紫微斗數的光碟片，就把全班同學的八字都放進去算，發現很準後開始接觸命理學，之前在《在大學生了沒》當班底時就是看出自己面相不好，在演藝圈紅不起來而轉行，到微軟公司工作時，看到很多富貴之人的面相。

▲簡少年和呂捷暢聊面相學。（圖／《豈有此呂》）

2015年到北京創立命理科技公司，簡少年說為了理解大陸人在想什麼，曾開直播三天三夜幫人算命，最開始也是瘋狂被打臉，到後來就越算越準。他跟主持人呂捷聊到陰陽平衡，最簡單的就是餓了吃飯，累了睡覺，改變運氣最好的方法就是早睡早起！？

而運差之人、爛桃花和渣男也都有面相可循，快鎖定6月18日的《豈有此呂》，一起來看準！不！準！