　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小弟弟真的可以變大哥哥　台灣男人愛入珠！4成「苦瓜」竟想再加工

記者李芸樺、陳妏雅／台北報導

讓你的「小弟弟」變成「大哥哥」，男性福音戰士、整形醫師徐詣來了！徐詣談吐風趣，分享他走到這門專科的歷程，必須加入很多暗黑群組；他還接主持人的話說:「客人也都說是『誤闖』我的診所」逗得呂捷哈哈笑！閱鳥無數的他驚訝求診者類型中，入珠男竟占4成，有的入珠數已經多到變「苦瓜」竟還想再加工！!

▲▼ 整形外科醫師徐詣。（圖／《豈有此呂》）

▲ 整形外科醫師徐詣。（圖／《豈有此呂》）

[廣告]請繼續往下閱讀...

長度、寬度、硬度、甚至角度，都在徐詣的掌控範圍，他形容陰莖增大手術，就像是把鋼筋放進小弟弟，要用的時候身體就會自動灌水泥進去，幫你把縮在身體內的放出來，可以再長2到3公分。

徐詣透露，其實GG只要7公分長就能帶給女性歡愉，來求診男性八成也都在正常範圍，那為何還想做手術？徐詣說，大部分都是「更衣室症候群」，跟兄弟出去泡湯、洗澡覺得沒面子，現在做完手術，連毛巾都拿掉不遮了。

▲▼ 整形外科醫師徐詣。（圖／《豈有此呂》）

▲徐詣聊台灣男人對小弟弟變大變長的渴望。（圖／《豈有此呂》）

國防醫學院出身的徐詣也分享了讀軍校甘苦，不僅像當兵一樣操，課業也沒有比較輕鬆，但原本連筷子都不會拿的他，被學長刁到會，現在反而很感謝學長。

「女性都能挺著假奶自信上街，男性為何不能有根假的？」徐詣對GG增大術有興趣，竟是因為小時候去看泰國猛男秀，呂捷聽了嚇傻問，莫非大家看的是同一場？更多GG增大術的限制和費用，請鎖定6月13日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 整形外科醫師徐詣。（圖／《豈有此呂》）

ET快訊
土城爸爸「情緒失控」衝醫院　里長：還有一具遺體在7F
快訊／鴻海續刷16年新高！　離200元剩一步之遙
會員轉教練被打槍...開車撞「成吉思汗」　失業男正面曝光
土城惡火奪3命！現場狂燒畫面曝　火柱直衝天際
快訊／巨嬰出運！00940重回發行價　自救會喊：解散
快訊／台積電創929新高秒填息！　指數飆漲逾300點
疑鋰電池充電起火！　母子不治、女兒男友壓鐵皮下成焦屍
快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵
孕婦哭到台大醫門診「神奇事發生」　爸：妳是這醫生救的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100　這間第25全台最強

王義川資料遭爆「來自中華電信子公司」　李孟諺沒正面回應

從早熱到晚！大台北、花東縱谷高溫36度　專家：防熱傷害

網傳線上學習課程賣到3億元　葉丙成：會依法進行財產申報

國道客運連假優惠擴大「下殺6折」　明年1月春節上路

彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

大學申請入學今放榜　上午9點開放網路查詢

做家事是誰的責任？　小一女兒說出「真實家庭地位」讓爸無言

孕婦哭到台大醫門診「神奇事發生」　爸：妳是這醫生救的

小弟弟可以變大哥哥　男人愛入珠！4成「苦瓜」竟想再加工

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100　這間第25全台最強

王義川資料遭爆「來自中華電信子公司」　李孟諺沒正面回應

從早熱到晚！大台北、花東縱谷高溫36度　專家：防熱傷害

網傳線上學習課程賣到3億元　葉丙成：會依法進行財產申報

國道客運連假優惠擴大「下殺6折」　明年1月春節上路

彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

大學申請入學今放榜　上午9點開放網路查詢

做家事是誰的責任？　小一女兒說出「真實家庭地位」讓爸無言

孕婦哭到台大醫門診「神奇事發生」　爸：妳是這醫生救的

小弟弟可以變大哥哥　男人愛入珠！4成「苦瓜」竟想再加工

台積電ADR大漲6%　市值超車「股神巴菲特」波克夏

不是台大！2024年世界大學影響力排名出爐　「台灣第一」是這所學校

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100　這間第25全台最強

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」衝醫院：還有一具遺體在7F

土城民宅惡火內部構造曝！起火點在門口逃不了　濃煙上竄母子嗆死

王義川資料遭爆「來自中華電信子公司」　李孟諺沒正面回應

陸軍事迷花6元買回收書籍　一翻開「機密」兩字...急上繳國安單位

台灣男子墜樓案「自殺或他殺？」　柬埔寨警方：仍在調查中

每個等級巡迴賽都至少奪一冠！戴資穎是世界「唯5」

12萬股民嗨！萬海秒填息　貨櫃三雄飆風再起

23歲女教師橫跨平交道　見火車來愣住遭撞飛亡

生活熱門新聞

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

社區保全「拒幫兒買飯」惹怒主委妻！半小時急刪文

孕婦哭到台大醫門診　神奇事發生

全聯便當「特價19元」！5千人震驚：還有肉

女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　長髮男乘客出手解圍

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

大叔男友激戰超狂「1hr起跳」　醫驚搖頭

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

「梅雨結束」夏天要來了　4日雨區曝

潮州副站長親上火線「一次說清楚」　大票人洗版挺

「視頻」只排第2名！他列5大陸用語狂搖頭　爆共鳴

做家事誰責任？小一女答案讓爸無言

更多熱門

相關新聞

向玉麟賭徒父磨出台灣最頂快打旋風玩家

向玉麟賭徒父磨出台灣最頂快打旋風玩家

打電動最厲害的帥氣大叔、杭州亞運快打旋風電競銀牌得主向玉麟來了！向玉麟從小玩各類電動台就是輾壓對手，但他浪流連電動間「練功夫」，其實是和單親的賭徒父有關，他從小就是鑰匙兒童，對格鬥遊戲著迷的時候也沒人管，甚至會連吃飯的錢都投進機台裡，更妙的是還撿了個流浪漢回家睡，讓爸爸超生氣。

鷹眼神探石春吉鬥智三重滅門血案嫌犯

鷹眼神探石春吉鬥智三重滅門血案嫌犯

條通媽媽桑席耶娜也會天真暈船

條通媽媽桑席耶娜也會天真暈船

藐視國會罪能請王義川來聽證會？

藐視國會罪能請王義川來聽證會？

壹柒柒轉進SWAG: 我不需跟酸民解釋榮譽

壹柒柒轉進SWAG: 我不需跟酸民解釋榮譽

關鍵字：

呂捷豈有此呂徐詣陰莖增大入珠整型

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

無名女神「小予」宣布懷孕！　

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面