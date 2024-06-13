小弟弟可以變大哥哥　男人愛入珠！4成「苦瓜」竟想再加工

<br>

記者李芸樺、陳妏雅／台北報導

讓你的「小弟弟」變成「大哥哥」，男性福音戰士、整形醫師徐詣來了！徐詣談吐風趣，分享他走到這門專科的歷程，必須加入很多暗黑群組；他還接主持人的話說:「客人也都說是『誤闖』我的診所」逗得呂捷哈哈笑！閱鳥無數的他驚訝求診者類型中，入珠男竟占4成，有的入珠數已經多到變「苦瓜」竟還想再加工！!

▲ 整形外科醫師徐詣。（圖／《豈有此呂》）

[廣告]請繼續往下閱讀...

長度、寬度、硬度、甚至角度，都在徐詣的掌控範圍，他形容陰莖增大手術，就像是把鋼筋放進小弟弟，要用的時候身體就會自動灌水泥進去，幫你把縮在身體內的放出來，可以再長2到3公分。

徐詣透露，其實GG只要7公分長就能帶給女性歡愉，來求診男性八成也都在正常範圍，那為何還想做手術？徐詣說，大部分都是「更衣室症候群」，跟兄弟出去泡湯、洗澡覺得沒面子，現在做完手術，連毛巾都拿掉不遮了。

▲徐詣聊台灣男人對小弟弟變大變長的渴望。（圖／《豈有此呂》）

國防醫學院出身的徐詣也分享了讀軍校甘苦，不僅像當兵一樣操，課業也沒有比較輕鬆，但原本連筷子都不會拿的他，被學長刁到會，現在反而很感謝學長。

「女性都能挺著假奶自信上街，男性為何不能有根假的？」徐詣對GG增大術有興趣，竟是因為小時候去看泰國猛男秀，呂捷聽了嚇傻問，莫非大家看的是同一場？更多GG增大術的限制和費用，請鎖定6月13日下午1:10的《豈有此呂》。