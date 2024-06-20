　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園八旬翁疑天熱中暑倒地滿臉血　警及時發現送醫

▲桃園市高齡81歲徐姓老翁今天上午在龍潭區梅龍路散步時，疑因太氣太熱中暑倒地，頭部與雙手多處擦挫傷，滿臉鮮血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲徐姓老翁在龍潭區梅龍路散步時，疑因天氣太熱中暑倒地，頭部與雙手多處擦挫傷，滿臉鮮血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區八旬徐姓老翁今（20）日上午外在家附近散步，行經梅龍路時疑似中暑暈眩倒地，所幸龍潭警分局巡邏員警剛好經過，發現其臉部與雙手滿是鮮血，經員警協助扶起，並通報119救護人員協助，經檢視傷勢發現臉部與手腳多處有外傷流血，隨即送醫救治，警方並連繫家屬家屬到院照顧，經醫護人員診治後，徐翁身體僅擦挫傷並無大礙，家屬對於警方及時協助則感謝再三。

龍潭警分局聖亭派出所巡佐陳秉贏、警員吳昆達2人，今天上午9時許巡邏經過龍潭區梅龍路時，發現81歲徐姓老翁倒臥在路旁，臉部與手腳都是鮮血，員警立即扶起徐翁並通報消防救護人員到場協助，吳員確認其意識後，隨即檢視傷勢，詢問其年籍資料及為何會受傷。

由於徐翁身體仍衰弱，員警使用警政系統查詢確認其年籍資料，確認是81歲徐姓老翁，其住處就現場不遠處，員警立即奔跑至其住處通知家屬，家屬急忙趕往現場向員警致謝，後續經由消防救護人員初步止血包紮後送往醫院診治。

徐翁事後透露，早上才出門散步一下突然發生暈眩跌坐在地，起身後仍覺意識模糊，發現臉上與手腳等處都是鮮血，還好員警及時協助，家屬則對警方熱心協助表達感謝之意，否則後果恐不堪設想，附近經過行人獲悉後紛紛豎起大拇指稱讚「人民保母，有您真好」。

龍潭警分局分局長張鶴瓊呼籲，近日天候高溫炙熱，請多留意家中嬰幼兒及老年人身體狀況，應減少午間外出以避免中暑，此外，家中如有需要照顧之人，應隨時注意動向，以避免發生憾事。

 【更多新聞】

桃園大園區空地大火濃煙沖天！消防局：燃燒廢棄物、幸無人受傷

1.2萬買假車牌！警送驗竟見「相同號碼」　中古車行搞鬼3人送辦

冒充警察敲門還狂拉滑套！鄰居嚇到從2樓跳窗逃　囂張男被求重判

 

 

ET快訊
首度露面！中捷受傷高中生曝不逃跑原因　再謝英勇「許瑞哥哥」
9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看
快訊／雨勢升級！15縣市豪大雨特報
新北男離奇卡岩縫2天　被尋獲已死亡
快訊／彰化家具廠大火！恐怖黑煙猛竄遠處可見
孫安佐經紀人4年前被退學　陽明交大說話了
北韓3男3女高中生「開性愛趴」！　公共澡堂變淫窟
快訊／大雷雨轟3縣市　最新警戒區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「狗沒拿賽－昏頭賣亂擲」　台東環衛講習內容豐富

布農族邱婉玲接任台東縣府人事處長　成台東首位原民人事處長

桃園八旬翁疑天熱中暑倒地滿臉血　警及時發現送醫

台東翁天熱中暑　大武警帶返所休息通報救護

重拾幸福人生！台東衛生局盼支持戒癮者走向康復路

熊出沒請注意！關山警攜手林業署張貼海報宣導「求生五部曲」

畢業季到來　台東警加強防範暴力事件

把握機會！花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發放購物券抵消費

愛的延續從我開始！花蓮推動器官捐贈　衞生局所5成同仁簽署

嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

「狗沒拿賽－昏頭賣亂擲」　台東環衛講習內容豐富

布農族邱婉玲接任台東縣府人事處長　成台東首位原民人事處長

桃園八旬翁疑天熱中暑倒地滿臉血　警及時發現送醫

台東翁天熱中暑　大武警帶返所休息通報救護

重拾幸福人生！台東衛生局盼支持戒癮者走向康復路

熊出沒請注意！關山警攜手林業署張貼海報宣導「求生五部曲」

畢業季到來　台東警加強防範暴力事件

把握機會！花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發放購物券抵消費

愛的延續從我開始！花蓮推動器官捐贈　衞生局所5成同仁簽署

嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

雷雨續轟4地！全台明飆36度　下周水氣增「降雨熱區」曝

張育成等4旅外球員領軍　178人報名中職選秀

河南「旱情」延續多天　專家警告：極端高溫恐來得更早更久

賴慧如被爆「開百桌宴客」首發聲！　鬆口婚禮時間甜喊：期待

新境外專班招2323名外籍生！理工半導體夯　學者：有助大學排名

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

女友起床「1聲音」他緩緩升起...被擊爆！全場虧：很快打回原形

空拍畫面曝！鹿港千坪家具廠全面燃燒　火煙沖天鐵皮屋頂全塌

全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

全球「幸福城市指數」高雄排名64！陳其邁：加速轉型力道

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

地方熱門新聞

台鐵R200型柴電機車首航　逾千人潮爭睹風采 

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露

強南消四大與momo南區儲備運輸物流中心辦實地踏勘訓練

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南

台東自治史上首例　成功鎮長罷免案成立

從檳榔攤到咖啡館開創事業第二春

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

王定宇與王正坤醫師探望空官學生徐皓明中風父親

萬丹鄉農會舉辦「酪梨紅豆創意料理競賽」

馬雅各醫生紀念碑牌於英國愛丁堡掛牌

2女大生迷路哭：有人教我走河床

澳洲攝影藝術家用鏡頭記錄台南門面與街景

南消籌辦教育防災士培訓提升學校災害應變韌性

出言恐嚇謾罵鄰居遭人提告警受理偵辦

更多熱門

相關新聞

未來一周全台高溫炎熱　氣象署：大台北留意午後驟雨

未來一周全台高溫炎熱　氣象署：大台北留意午後驟雨

中央氣象署今（19日）指出，未來一周高溫炎熱又午後雷陣雨的天氣型態，尤其在中北部地區、大台北及花東地區要留意午後突來的驟雨，今日開始到周末太平洋高壓增強，整體天氣炎熱，各地高溫32至34度，局部高溫可能上看36、37度，外出多補水分，慎防熱傷害。

台東農民疑中暑昏迷駕駛座　送醫撿回一命

台東農民疑中暑昏迷駕駛座　送醫撿回一命

高麥加溫飆破46°C　14人朝聖熱死

高麥加溫飆破46°C　14人朝聖熱死

好熱！吐魯番地表溫度測到75度 河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

好熱！吐魯番地表溫度測到75度 河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

「斷食教父」離奇暴斃　研判被40℃高溫熱死

「斷食教父」離奇暴斃　研判被40℃高溫熱死

關鍵字：

八旬翁中暑倒地龍潭警方

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

空拍慘照曝！苗栗千葉火鍋400坪店面燒成廢墟

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面