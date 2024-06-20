桃園八旬翁疑天熱中暑倒地滿臉血　警及時發現送醫

▲徐姓老翁在龍潭區梅龍路散步時，疑因天氣太熱中暑倒地，頭部與雙手多處擦挫傷，滿臉鮮血。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區八旬徐姓老翁今（20）日上午外在家附近散步，行經梅龍路時疑似中暑暈眩倒地，所幸龍潭警分局巡邏員警剛好經過，發現其臉部與雙手滿是鮮血，經員警協助扶起，並通報119救護人員協助，經檢視傷勢發現臉部與手腳多處有外傷流血，隨即送醫救治，警方並連繫家屬家屬到院照顧，經醫護人員診治後，徐翁身體僅擦挫傷並無大礙，家屬對於警方及時協助則感謝再三。

龍潭警分局聖亭派出所巡佐陳秉贏、警員吳昆達2人，今天上午9時許巡邏經過龍潭區梅龍路時，發現81歲徐姓老翁倒臥在路旁，臉部與手腳都是鮮血，員警立即扶起徐翁並通報消防救護人員到場協助，吳員確認其意識後，隨即檢視傷勢，詢問其年籍資料及為何會受傷。

由於徐翁身體仍衰弱，員警使用警政系統查詢確認其年籍資料，確認是81歲徐姓老翁，其住處就現場不遠處，員警立即奔跑至其住處通知家屬，家屬急忙趕往現場向員警致謝，後續經由消防救護人員初步止血包紮後送往醫院診治。

徐翁事後透露，早上才出門散步一下突然發生暈眩跌坐在地，起身後仍覺意識模糊，發現臉上與手腳等處都是鮮血，還好員警及時協助，家屬則對警方熱心協助表達感謝之意，否則後果恐不堪設想，附近經過行人獲悉後紛紛豎起大拇指稱讚「人民保母，有您真好」。

龍潭警分局分局長張鶴瓊呼籲，近日天候高溫炙熱，請多留意家中嬰幼兒及老年人身體狀況，應減少午間外出以避免中暑，此外，家中如有需要照顧之人，應隨時注意動向，以避免發生憾事。