　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1.2萬買假車牌！警送驗竟見「相同號碼」　中古車行搞鬼3人送辦

▲桃園市警局交通大隊18日查出馬自達轎車懸掛車牌有異，送桃園監理站查驗真偽。（圖／桃市警局交大提供）

▲桃園市警局交通大隊18日查出自小客懸掛車牌有異，送桃園監理站查驗真偽。（圖／桃市警局交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊18日晚間在蘆竹區文中路取締酒駕勤務時，發現一輛自小客車車牌有異，攔車盤查後懷疑車牌是偽造的，因此扣牌送往桃園監理站查驗，未料查驗過程中，另一輛休旅車進入監理站驗車，其車牌居然與送驗車牌雷同，交大立即追查發現，2車均為同一中古車行提供試車牌，經傳喚中古車行負責人到場說明，坦承因申請試車牌不敷使用，為增加驗車數量與提供顧客試車用，在蝦皮購物平台以1萬2000元購買偽造車牌，全案依偽造文書罪嫌將許姓負責人與2名員工，移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局交通大隊18日查出馬自達轎車懸掛車牌有異，送桃園監理站查驗真偽，竟發現另一輛休旅車也掛相同試車車牌。（圖／桃市警局交大提供）

▲桃園市警局交通大隊18日查出馬自達轎車懸掛車牌有異，送桃園監理站查驗真偽，竟發現另一輛休旅車也掛相同試車車牌。（圖／桃市警局交大提供）

桃市交大指出，18日晚間9時許，員警在蘆竹區文中路一段執行酒駕取締勤務，發現一輛馬自達轎車懸掛車牌有異，立刻攔停盤查， 員警檢視後質疑該試車牌照（試A6305號）疑似偽造牌照，立即查扣，吳姓車主亦配合警方偵訊。

交大員警於19日將2面試車牌照送至桃園監理站檢驗，確認為偽牌，正在查驗過程中，有一輛休旅車進入監理站驗車，而且竟是懸掛相同試車牌（試A6305號），員警立即盤查，經詢問發現陳姓駕駛，與警方先前攔檢的吳姓駕駛，是同一家中古車行員工，員警當場拿著查扣2面試車車牌互相比對，形成2輛轎車卻有相同車牌號碼的詭異畫面。

交大警方隨即通知中古車行許姓負責人到案說明，許坦承車行申請試車牌已不敷使用，為增加驗車數與提供顧客試車用，才在蝦皮以1萬2000元購買偽造車牌，警方偵訊後將許姓負責人與2名員工，依偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局交通大隊查出中古車行上網購買偽造車牌，兩輛車共用相同試車車牌。（圖／桃市警局交大提供）

▲桃園市警局交通大隊查出中古車行上網購買偽造車牌，兩輛車共用相同試車車牌。（圖／桃市警局交大提供）

桃園交大大隊長鄭文銘指出，民眾為省牌照、燃料稅，遭停牌後懸掛假車牌上路，抑或車牌因案遭吊扣、吊銷牌照無車可開，上網購買標榜「客製化」假車牌，藉此躲避警方與監理單位查緝。車輛號牌屬特種文書，擅自偽造、變造車牌並懸掛於車輛行駛道路上，已違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款，可處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，更屬犯罪行為違反刑法之偽造特種文書罪，最重可處1年以下有期徒刑。禁止使用他人車牌或變造車牌，其目的在維護警方對於交通稽查正確性及避免被不法之徒用來製造犯案斷點，除監理機關外，任何人都無權製造車牌，請有心人士勿心存僥倖以身試法。

 【更多新聞】

市價2千萬海洛因闖關被攔　揪出主謀才假釋又策畫運毒

桃園男檢舉違停　竟趴在引擎蓋上阻離去！車主怒：你要怎樣啦

痛打2少年逼做伏地挺身+強拍裸照　桃園惡男被起訴

 

 

 

ET快訊
能高安東軍山難！46歲男遭沖走溺斃　同伴受困38小時
29歲重機警撞保育類「環頸雉」命危！　鳥屍照曝
快訊／中和修路挖破瓦斯管線！泥水狂噴　人員急疏散
30年一遇大洪水！　桂林「全城泡水」畫面曝
台中男騎Ubike遭拖行10米亡　相驗結果曝
快訊／日圓現鈔重回0.2079！
2年前就動過手！　綠帽男吐殺人決心：不然為何要和解？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小心點點熊！套房當毒品分裝場　員林警強力掃蕩逮32人　　　

越籍男非法打工2年遭攔查　蛇行竄逃+跳車！跑200米被逮

冒充警察敲門還狂拉滑套！鄰居嚇到從2樓跳窗逃　囂張男被求重判

能高安東軍傳山難！46歲男遭溪水沖走溺斃　同伴救援受困38小時

要不到錢！蛇蠍女碩士揪男友「鐵鎚砸死保全父」　二審再逃死

孫安佐經紀人曾就讀陽明交大腦科學研究所　108學年度退學

29歲警騎重機撞鳥…撞樹墜產業道路命危！鳥屍為保育類「環頸雉」

快訊／中和修路挖破瓦斯管線！泥水狂噴　百公尺內人員急疏散

1.2萬買假車牌！警送驗竟見「相同號碼」　中古車行搞鬼3人送辦

台中男騎Ubike遭撞拖行10米不治　死因「顱內出血+氣血胸」

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

小心點點熊！套房當毒品分裝場　員林警強力掃蕩逮32人　　　

越籍男非法打工2年遭攔查　蛇行竄逃+跳車！跑200米被逮

冒充警察敲門還狂拉滑套！鄰居嚇到從2樓跳窗逃　囂張男被求重判

能高安東軍傳山難！46歲男遭溪水沖走溺斃　同伴救援受困38小時

要不到錢！蛇蠍女碩士揪男友「鐵鎚砸死保全父」　二審再逃死

孫安佐經紀人曾就讀陽明交大腦科學研究所　108學年度退學

29歲警騎重機撞鳥…撞樹墜產業道路命危！鳥屍為保育類「環頸雉」

快訊／中和修路挖破瓦斯管線！泥水狂噴　百公尺內人員急疏散

1.2萬買假車牌！警送驗竟見「相同號碼」　中古車行搞鬼3人送辦

台中男騎Ubike遭撞拖行10米不治　死因「顱內出血+氣血胸」

香港太平山全攻略＋訂票細節！搭玻璃纜車＆登全港最高360度觀景台

小心點點熊！套房當毒品分裝場　員林警強力掃蕩逮32人　　　

越籍男非法打工2年遭攔查　蛇行竄逃+跳車！跑200米被逮

苦苓稱想出「解決博愛座」方法！　提議50字終極秘技掀議

冒充警察敲門還狂拉滑套！鄰居嚇到從2樓跳窗逃　囂張男被求重判

黃捷舉4藍白委「反質詢」說法　卓榮泰：抱歉真的無法定義

出言恐嚇謾罵鄰居遭人提告　警：已受理籲理性解決爭端

啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」

45款機器人現身上海2024AI大會　將發佈首款人形機器人開源原型機

北一女樂儀旗隊將赴加演出 　賴清德授旗勉：把台灣的好傳給世界

北市旅館藏應召站！台女+泰妹價碼曝　警破門9男女正激戰

社會熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

即／台南車禍！軍人慘壓混凝土車輪下

即／孫安佐經紀人毆警　再加妨害公務罪

6正妹荷官涉賭交保　小六替滴妹男友喊冤

離家20km陪騎Ubike　母親眼看兒遭撞輾哀號慘死

男女娃娃機店猴急開啪！還搬電扇散熱　他到案說明了

家中搜出火槍　孫安佐30萬交保

更多熱門

相關新聞

桃警「AI巡防系統」查出客製化AB車牌

桃警「AI巡防系統」查出客製化AB車牌

桃園市警局交通警察大隊員警日前在八德區巡邏時，透過「桃園AI巡防系統」發現對向來車的車牌與車身不符立即攔查，駕駛喬姓男子辯稱不知情，推稱是向某車行呂姓男子借來使用，呂到案後又推給同車行張姓男子，張男辯稱原車牌失竊，所以透過網路以2000元購買假車牌2面，警方訊後依偽造文書、偽造特種文書等罪嫌，將喬姓等3人移送桃園地檢署偵辦。

每筆1000賤賣民眾個資　2貪警起訴

每筆1000賤賣民眾個資　2貪警起訴

醉女酒駕被吊牌　這次竟吹出1.16

醉女酒駕被吊牌　這次竟吹出1.16

桃園監理站3/26起　辦理「PBB」號牌網路標售

桃園監理站3/26起　辦理「PBB」號牌網路標售

微電車領牌免行照規費　優惠只到今年底

微電車領牌免行照規費　優惠只到今年底

關鍵字：

中古車行偽造試車車牌桃園交大桃園監理站

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

陳妍希遭爆婚變受折磨！網氣男方不維護

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面