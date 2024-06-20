冒充警察敲門還狂拉滑套！鄰居嚇到從2樓跳窗逃　囂張男被求重判

▲桃園市冷姓男子不滿鄰居深夜喧鬧，竟於翌日上午敲門並佯稱是「管區，要檢查身分證」，還發出拉槍套聲響恫嚇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市冷姓男子2022年9月間不滿鄰居深夜喧鬧，竟於翌日上午敲門「我是警察要檢查身分證」，還故意發出拉手槍滑套聲響恫嚇鄰居，嚇得鄰居從二樓跳窗逃逸；冷男另於2023年2月間幫女友搬運行李，與女友兒子與其友人起口角，先以包包毆打再竟持槍指向兒子友人恫嚇「這次是給你教訓」等語。桃檢複訊時，冷男坦承犯行，但辯稱自己有重鬱症與酒精濫用事實，檢方不採信其辯詞，檢方偵結依恐嚇、冒充公務員行使職權罪嫌起訴，並建請法院從重論處。

檢警調查，57歲的冷姓男子於2022年9月21日凌晨不滿2樓鄰居喧鬧，曾上樓要求小聲點，未料同日上午9時許竟敲打鄰居房門「開門，我是管區警察，要檢查身分證，不要你道歉你」等語，並發出槍枝拉滑套聲響恫嚇，鄰居嚇得從二樓跳窗逃逸，並報警處理。

冷男又於2023年2月18日下午3時許，在龍潭區幫忙女友搬運行李，因細故與女友兒子、友人起口角，冷男先持包包朝女友之子友人臉部毆打，再持槍指向其臉部恫稱「這次是給你教訓，不要走，等一下叫人來處理、有膽不要走」，致使女友之子與其友人心生畏懼，事後報警處理。

桃檢複訊時，冷男坦承犯行，但辯稱自己有重鬱症與酒精濫用事實，警方則提供現場監視畫面截圖與照片佐證，被害人則指證歷歷，檢方認為冷男辯詞不足採信，偵結依恐嚇、冒充公務員行使職權罪嫌起訴，並建請法院從重論處。