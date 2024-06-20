洪孟楷質問「國會改革」哪條可以亂判刑？　 批政院民粹造謠

▲行政院長卓榮泰 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰昨就國會改革覆議案赴立法院說明，國民黨立委洪孟楷詢問，《立院職權行使法》過了幾條？卓榮泰一時語塞，讓洪感嘆，行政院沒有完全了解，就用民粹造謠。對此，洪孟楷今（20日）再批，「國會改革」哪條可以叫人到立院，不高興可以表決判刑？這些似是而非的言論激化對立，政院先射箭再畫靶，無視審查程序，拿片面資訊覆議反對，這就是傲慢。

洪孟楷於臉書表示，國會調查權、聽證權，可以揭弊查貪，民進黨怕了？尊重政院提覆議案，但不要用民粹式抹黑、造謠，國人不能接受！

洪孟楷表示，民進黨造謠抹黑，誰才是老百姓恐懼的總和？要求民進黨官員不說謊造假好像成了奢求，「國會改革」讓官員說真話，因為國人有知道的權利，也是超過半數國人支持的原因，現在政院提出覆議，無視事實製造恐懼，民粹化的造謠他不能接受。

洪孟楷批評，「國會改革」哪一條說可以叫任何人到立法院，不高興可以表決判刑？這些似是而非的言論激化對立，無助於事實討論，國會改革法案對於說謊官員，最終還是檢調、監察等進行糾舉、彈劾，立法院尊重各院權責，但民進黨政府呢？行政權無限擴張，讓立法院變「立法局」，根本雙標。

洪孟楷指出，針對覆議案卓榮泰說窒礙難行，認為審議沒有尊重少數，但事實是，這次通過的44條中有43條是國民黨、民眾黨共提或是三黨共提，只有「1條」是按照國民黨團版本通過，請問這樣尊不尊重少數？更何況還是共識決，政院覆議的理由站不住腳。

最後，洪孟楷強調，政院先射箭再畫靶，無視「國會改革法案」審查完整過程，拿著片面資訊覆議反對，認為立法權不能跟行政權平起平坐，這就是傲慢。更諷刺的是民進黨立委對院長的態度，現在喊「倒閣解散國會」，當卓院長免洗院長？當內閣淪為民進黨立委的附庸，徹底矮化只想著選舉、政治，國人真的感到失望。

▼國民黨立委洪孟楷。（圖／記者黃克翔攝）