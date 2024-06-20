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中華電信推動淨零永續，電信繳費通知將採「郵簡」方式寄送

▲▼中華電信,電信繳費,無紙化。（圖／中華電信提供）

生活中心／綜合報導

中華電信持續以實際行動推動環保愛地球，積極推廣無紙化帳單服務註1，提供客戶可透過電子信箱、簡訊、語音方式隨時隨地登入本公司電子帳單網站或網路客服中心，查閱帳單內容並進行線上繳費，既節省往返繳費的時間、保存紙本帳單的麻煩與困擾，還能有效縮減紙張使用，中華電信號召消費者一同使用便利又即時的無紙化帳單服務。

為力求淨零永續，即日起中華電信對仍有紙本需求的客戶提供「郵簡」通知註2，包括「繳費通知單」及「轉帳代繳繳費結果通知單」皆以「郵簡」取代原有信封，預估每年可再減少近548公噸的碳排放量，減輕對環境的影響，中華電信與客戶攜手為我們的環境永續再盡一份心力！

中華電信積極落實企業永續理念，除推廣「無紙化帳單」服務，每年幫助環境減少約4,226公噸碳排量，並以實質優惠號召消費者一起愛地球，提供舊機回收服務，享「多品牌指定機型舊換新」加碼優惠、鼓勵綠色閱讀，於二林、集集、美濃、東港4間特色門市推出「Hami書城場域閱讀」服務，提供民眾免費體驗多達14,000本電子書閱讀的機會。中華電信將持續以實際行動投入ESG，實現「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景！


1. 「中華電信電子帳單」不紙環保．愛地球，申辦網址：https://www.cht.com.tw/home/chtweb/ebill/index.html
2. 中華電信自112年12月起，將轉帳代繳繳費結果通知單改為郵簡寄送；從113年6月起擴大實施，單張紙本繳費通知單也將改以郵簡方式寄出（包括紙本帳單和轉帳代繳扣款前的通知），具有多張單據者仍維持信函方式寄送。
3. 若對服務有任何疑問，請撥打免付費客服專線0800-080-123（中華市話、行動直撥123）洽詢。

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